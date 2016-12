Inter: Mazzarri pensa alle due punte per cambiare marcia

18:24 - I numeri dovrebbero rassicurare Mazzarri che, invece, pensa alle due punte per dare una sterzata alla stagione nerazzurra. L'Inter, con 24 gol fatti in dieci partite, è il miglior attacco del campionato, ma anche il match con l'Atalanta ha evidenziato un problema non da poco: con il solo Palacio in avanti (martedì assistito da Kovacic), la Beneamata fa fatica a creare occasioni, oltre che a finalizzarle.

A Bergamo, l'Inter ha sensibilmente alzato il baricentro solo dopo l'ingresso in campo di Icardi, avvenuto al 20' della ripresa. Prima, l'intero peso dell'attacco è gravato sulle spalle di Palacio e sugli inserimenti dei vari Kovacic, Alvarez e Guarin. Troppo poco contro squadre brave a chiudersi e pronte a ripartire. Soprattutto, non si può certo chiedere a questi giocatori di avere il killer instinct del bomber di razza.



Ecco perché Mazzarri ha in mente di passare alle due punte, come ammesso - tra le righe - martedì sera. "Dobbiamo essere più cinici e lucidi, non si può fare la scelta sbagliata all'ultimo passaggio - le parole del tecnico -. E' anche il discorso all'attitudine a fare gol. Ci manca uno come Milito". Già, Milito. Il Principe, rientrato dopo il grave infortunio al ginocchio, era ormai in rampa di lancio quando è stato costretto allo stop forzato causa uno stiramento. E con Icardi non al meglio della forma, più Belfodil squalificato, l'allenatore è stato nuovamente obbligato a giocare con un'unica punta - peraltro atipica - come Palacio.



L'Inter certamente segna molto (24 gol in campionato, miglior attacco), ma i numeri sono drogati dallo 0-7 a Sassuolo. La sensazione è che davanti ci sia poco peso e che tutto dipenda dalle invenzioni di Palacio o dagli inserimenti di esterni o centrocampisti. Un altro attaccante, dunque, farebbe assai comodo alla causa e, non appena Milito e Icardi avranno raggiunto la migliore condizione, le due punte punte diventeranno una realtà. Intanto, la difesa comincia a scricchiolare (11 gol presi nelle ultime sei gare) e la squadra, come evidenziato da Alvarez dopo la gara di Bergamo, si fa "sempre rimontare". E' accaduto nelle ultime tre trasferte con Cagliari, Torino e Atalanta. A partire dalla prossima gara, a Udine, si attendono risposte.