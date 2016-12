Inter, Mazzarri: "Messi? Non mi dispiacerebbe allenarlo"

20:12 - Svolta epocale nell'Inter che dopo 18 anni ha un nuovo numero uno. L'indonesiano Erick Thohir ha già incontrato la squadra e Walter Mazzarri negli scorsi giorni con il tecnico apparso soddisfatto del nuovo corso: "Thohir? Mi fanno piacere le sue parole. Ho visto una bella sinergia tra lui e Moratti. Le scelte fatte dal presidente questa estate gli sono piaciute". Dopo la battuta dello stesso Thohir su Messi: "Non mi dispiacerebbe allenarlo".

"Cavani? Edinson parla con i fatti - ha continuato il tecnico a Radio Anch'io lo Sport -. E' arrivato a Napoli e sapete tutti quello che ha fatto con me. E' un grande campione, non è più il ragazzo da formare. Adesso però non sono questi gli acquisti che l'Inter si può permettere di fare". Mazzarri, però, non si sbilancia sul mercato: "L'allenatore non può parlare di acquisti, se mi viene chiesto dai dirigenti dico la mia opinione - rivela -. Ma le linee economiche non può dettarle il tecnico. Il mio ruolo è esaltare gli uomini a mia disposizione. Non si può dimenticare come è finito il campionato l'anno scorso. Abbiamo gettato le basi per costruire una squadra importante. Da ora in poi dipenderà cosa vorrà fare la società. Thohir mi sembra che abbia le idee chiare". La parola scudetto sembra ancora tabù in casa nerazzurra: "La Juventus è due anni che vince lo scudetto, è una realtà consolidata - continua -. Il Napoli è una squadra dal morale alto con giocatori in grado di lottare per il vertice. L'Inter invece doveva ripartire da zero. Sono situazioni diverse e non paragonabili. Poi parla il campo, possiamo essere competitivi in poco tempo".

Poi il punto sugli infortuni: "Milito? Ad oggi dovrebbe esserci ancora un mese di stop. Si è fermato in un momento particolare, dobbiamo andarci con i piedi di piombo. Icardi? Sta rientrando, è un talendo ma dovrà fare sacrifici per diventare un campione però le doti e le qualità ci sono. Le polemiche su Campagnaro? Ha giocato sabato in amichevole, sta meglio. L'infortunio è ormai alle spalle, lasciamo perdere tutto il resto". A chi gli chiede dove si vede nel futuro, Mazzarri risponde: "La Nazionale? Mi vedo più allenatore di club, sono abituato a scendere sul campo tutti i giorni. Potrei andare all'estero". Una considerazione, infine su Zanetti, rientrato dopo il lungo infortunio nella sfida col Livorno: "Ha un rispetto immenso da parte di tutti. L'ha detto anche lui di essersi messo a disposizione. Io le scelte le faccio guardando il campo. Se tornerà ad essere quello che è sempre stato sarà molto utile da qui alla fine del campionato".