Inter, Mazzarri: "Lavezzi è un grande giocatore, ci siamo sentiti..."

17:44 - Alla vigilia della sfida col Parma ("Ci sono molte insidie, loro giocano bene a calcio"), Mazzarri torna sull'argomento Lavezzi, al centro dei rumors di mercato riguardanti l'Inter: "Mi ha mandato tempo fa un messaggio - spiega il tecnico -, ci siamo sentiti perché abbiamo un buon rapporto. E' un grande giocatore e un ragazzo eccezionale". Sui possibili rinforzi a gennaio: "Dipende dagli obiettivi della società per fine anno...".

- Sul match col Parma

"Ci sono tante insidie, perché loro sono un'ottima squadra che ha collezionato buonissimi risultati. E l'organico è molto forte, gioca bene a calcio. E' una gara da affrontare nel miglior modo altrimenti si rischia di non fare una bella partita".



- Sui punti persi per strada

"Dispiace che abbiamo raccolto meno in base alle prestazioni fatte. Ci sono diverse spiegazioni, ma fa parte del processo di crescita che stiamo intraprendendo. La squadra è partita in un certo modo, dimostrando comunque un buon calcio e un'organizzazione delineata. Stiamo facendo delle ottime cose in fase realizzativa, ora dobbiamo lavorare su altre cose in cui siamo indietro".



- Sul ballottaggio Rolando-Ranocchia

"Devo ancora fare delle valutazioni. Ma sono contento perché avevo solo 3 garanzie e ora ho altre certezze come Rolando che è arrivato in punta di piedi e ora mette in difficoltà l'allenatore. E' un titolare in più. Metterò in campo la squadra che mi dà più garanzie, vale per i difensori e per tutti gli altri reparti".



- Su Lavezzi

"Mi ha mandato tempo fa un messaggio, ci siamo sentiti perché abbiamo un buon rapporto. La storia al Napoli la sapete, è stato venduto ad uno dei più importanti club d'Europa grazie a quei tre anni di lavoro. E' un grande giocatore e un ragazzo eccezionale".



- Sulla situazione in attacco

"Una squadra che non fa le coppe europee ha bisogno di 4 attaccanti. Ora abbiamo a disposizione Palacio e Belfodil, ma anche Alvarez e Guarin adesso sono giocatori offensivi".



- Su Nagatomo

"Deve provare, faremo di tutto dopo il test di oggi per convocarlo, perché per me è importantissimo. Poi vedremo se portarlo in panchina".



- Su Campagnaro, diffidato

"Quando è uscito Hugo per infortunio, è entrato un altro e c'è stata una piccola flessione. Avevamo perso delle certezze perché chi è entrato giocava meno. Poi abbiamo riacquistato sicurezza, con giocatori diversi in campo. Ma non faccio calcoli, se domani Campagnaro può giocare, se migliora il suo range di rendimento lo farò giocare. Se dovesse mancare col Napoli giocherà chi ha fatto bene con Udinese e Verona".



- Sul mercato

"Finiamo il girone d'andata, poi tireremo le conclusioni. Potremmo anche restare così per quest'anno, ma dipende cosa chiede la società per fine anno. Possiamo valorizzare anche Bonazzoli che ha delle ottime qualità a 16 anni. Ma dipende dagli obiettivi che ci poniamo per fine anno".



- Sull'obiettivo terzo posto

"Questo è un anno zero e si riparte. Tre anni fa questo club ha vinto tutto, è molto difficile ripetersi. Ma c'è una linea diversa, stiamo rinfrescando la rosa coi giovani".



- Sullo scambio Cassano-Belfodil

"Io non ho mandato via nessuno. Tutti coloro che volevano restare qui sarebbero stati impiegati in base alle esigenze della squadra e sarebbero stati valorizzati".



- Sul mercato: serve più una prima o una seconda punta?

"Bisogna capire quando rientreranno Milito e Icardi, che sono due prime punte. Non parlo di mercato proprio perché ci sono tre gare importantissime che mi aiuteranno a valutare la rosa. Se sono due centravanti che si reputano tali, chi potrebbe mancare? Ho già risposto... Ora non parlo più di mercato, ne sapremo di più a gennaio".



- Sul rapporto con Cassano: lo saluterà?

"Io non ho problemi, chiedete a lui se ne ha. Cassano quando sta bene come ora è un giocatore di grande classe e bisogna stare attenti a non farlo giocare tanto, perché sappiamo quanto è bravo e creativo".



- Ha sentito Thohir in settimana?

"Era contento per la Tim Cup perché ho fatto giocare dei giovani, poi ha seguito la partita via Internet".