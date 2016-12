Inter, Mazzarri: "La Roma non mi preoccupa, possiamo batterla"

18:38 - Nessun timore della Roma prima in classifica e grande fiducia nella sua Inter. Il tecnico nerazzurro, Walter Mazzarri, ha parlato alla vigilia del big match: "Non sono preoccupato perché so che la mia squadra è pronta. Sarà una sfida affascinante e imprevedibile, un test importante che ci può dare autostima". Jonathan e Campagnaro non recuperano dagli acciacchi: "Potrebbero giocare Rolando e Pereira, ma deciderò sabato mattina".

In sei giornate avete già affrontato diverse candidate per lo scudetto. Che partita sarà con la Roma?

Credo che sarà una partita bella e spettacolare. Lo dimostrano i numeri e loro hanno fatto anche meglio di noi, hanno segnato di più e subito di meno . Subito dopo loro ci siamo noi, sarà avvincente

Campagnaro e Jonathan non convocati, cos'hanno?

Hugo ha un problema sotto il piede che non gli permette di correre bene. Io però voglio giocatori al top, soprattutto in questo tipo di partite. Per Jonathan è un problema muscolare. Entrambe non sono gravi, ma per la Roma non sono disponibili

Ci sono dei punti in comune tra Mazzarri e Garcia?

Dovrei conoscerlo meglio, ma a impatto penso molto bene di questo allenatore. I giocatori credono in lui ed è un bravo lavoratore.

E' sorpreso più dell'Inter o della Roma?

Io non penso a loro, ma mi aspettavo che potesse fare bene perché ha una rosa importante, così come l'aveva l'anno scorso. Noi stiamo facendo ottime cose, ma anche Garcia le sta facendo.

Quest'estate è stato accostato alla Roma, quanto è stato vicino?

Le trattative sono private. Ho scelto l'Inter, questo è quello che conta

C'è una squadra che assomigli al modo di giocare della Roma?

Se non cambia il modo di giocare contro di noi, loro hanno un modulo simile a Catania e Sassuolo. E' una specie di 4-3-3, ma si può interpretare in modi diversi. Si chiudono bene e ripartono facendo male.

L'assenza di Campagnaro porterà a qualche cambiamento?

Ho dei miei sistemi consolidati in fase difensiva per idee che porto avanti da sempre. Ci sono giocatori più o meno adatti a eseguire certe mansioni. Campagnaro era uno fondamentale per la partita contro la Roma e sapeva benissimo cosa deve fare un difensore in queste partite. Ci sono altri giocatori comunque in forma per fare bene. Tutti sanno cosa devono fare in fase passiva e in fase attiva. Il centrocampo non cambia se manca Campagnaro

Guarin non è soddisfatto di sé, ma lei l'ha sempre schierato titolare: che lavoro sta facendo su di lui?

Se lui dice di non essere contento, a me sta bene, perché vuole migliorare. Ha alternato belle cose ad altre meno buone. Deve avere più continuità e mantenere la spina attaccata. A volte ha certe pause, ma ci sta lavorando

Ha lavorato sulla fase difensiva sistemandola: sta già pensando a una seconda fase per l'attacco?

Solo la Roma, per i numeri, ha fatto meglio di noi. Se l'Inter, una squadra nuova, ha il secondo miglior attacco vuol dire che in fase offensiva siamo propositivi. I movimenti di squadra ci portano a fare gol e in più ne abbiamo presi pochi. Più di così, non potevamo fare.

E' un esame per l'Inter?

Non finiscono mai, è 13 anni che per me è tutto un esame. Per noi sì, è un altro step di crescita da superare al meglio per essere ancora più competitivi di quanto siamo stati finora. Abbiamo già incontrato 3 squadre di vertice

Cosa pensi di Totti?

E' un campione che non ha età, è un fenomeno. Un fuoriclasse. Negli ultimi due anni ha trovato la vena migliore, sembra un ragazzino.

Inter e Roma sono le squadre più spettacolari?

Sì, sono d'accordo. Stiamo facendo un bellissimo calcio

Vincere sarebbe una svolta per la stagione di alta classifica?

Battere la Roma è possibile, ci crediamo. Dovesse andare bene sarebbe una grande iniezione di autostima, ma sembra alzare troppo la cresta

Per il modo di giocare della Roma (in gol con 9 giocatori), è preoccupato del loro gioco offensivo?

No, la mia squadra è organizzata. Quando siamo in queste condizioni, anche contro una squadra tecnica e imprevedibile come la Roma, non dobbiamo essere preoccupati. Vedremo se saremo capaci a stare attenti come siamo stati finora

Pereira e Rolando sostituiranno gli infortunati?

Potrebbe essere, contro il Cagliari hanno fatto bene. Deciderò nella rifinitura. Samuel? No, non giocherà lui.

Cosa le piacerebbe avere della Roma nella sua Inter?

Non ci voglio nemmeno pensare. I miei giocatori sono i più bravi del mondo.



E' fattibile avere un centrocampo con Guarin, Kovacic e Alvarez?

Se tutti si sacrificano si può fare tutto. Se ho fatto altre scelte è perché avevo certe garanzie.

Cosa farà la differenza tra Inter e Roma in un match sulla carta equilibrato?

Non lo so. Se i miei ragazzi daranno continuità ai movimenti, penso che il gioco di squadra possa fare la differenza. Loro potranno puntare anche su qualche giocata singola in più, ma sarà una partita affascinante in cui può succedere di tutto. Idee e tecnica non mancano

Tre partite di fila in casa contro avversari importanti: che gerarchie si stanno delineando?

Non posso non avere un pizzico di timore e incognita contro ogni avversario. Non possiamo abbassare la guardia contro nessuno. E' una mia caratteristica. Sembra un campionato più equilibrato ed avvincente.

Pereira rispetto a Nagatomo ti darà meno in fase difensiva?

Yuto ultimamente sta facendo le due fasi in maniera perfetta. Pereira sta giocando meno, ma se sta bene può fare cose importanti.