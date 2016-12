Inter, Mazzarri: "Grande partita, ma ci specchiamo troppo"

11:42 - Soddisfatto a metà Walter Mazzarri dopo la vittoria dell'Inter sul Verona: "Abbiamo fatto una grande prestazione contro una buona squadra, ma alla fine ci siamo specchiati troppo e questa cosa non va bene. Siamo una squadra giovane e dobbiamo stare sempre concentrati altrimenti prendiamo gol banali". Il tecnico non è preoccupato dal cambio di proprietà: "Io penso a fare bene in campo, quello che pensano i proprietari non mi interessa".

Il poker rifilato al Verona ha permesso all'Inter di tornare al quarto posto in classifica superando proprio i veneti: "Questa squadra sta facendo grandi prestazioni - spiega Mazzarri a Premium Calcio - anche se a volte è scappato il risultato. La fiducia c'era e c'è, anzi, dopo il 3-3 di Torino è aumentata". Anche contro il Verona però i nerazzurri hanno subito due gol: "Abbiamo fatto una grande partita fino a quando l'attenzione è rimasta alta, poi ci siamo specchiati troppo e quando facciamo così poi andiamo in sofferenza. Alcuni giocatori sono molto giovani e ogni tanto pensano ai fatti loro. Soprattutto i difensori non devono farlo". Qualcuno però paventa un cambio tecnico a fine stagione per volontà del nuovo proprietario Thohir: "Sono 13 anni che sono sotto esame, quando perdo è sempre colpa mia. Io penso a fare i fatti, in tutti questi anni le proprietà sono sempre state contente di me".