Inter, Mazzarri: "Gelo tra Moratti e Thohir? Tutte illazioni"

10:38 - "Il gelo tra Moratti e Thohir? Sono tutti discorsi improbabili, che non esistono. Ho sentito quello che ci diciamo all'interno. Sono illazioni atte a cercare di creare problemi". Alla vigilia del suo ritorno al San Paolo per la prima volta da avversario, Mazzarri respinge le voci di dissidi interni all'Inter. "Il nome di De Boer? Il presidente non mi ha mai detto niente in questo senso". De Laurentiis continua a pungere: "Parlo solo di fatti".

Per lei Mazzarri è una vigilia particolare...

"Sarà una sensazione particolare quando sono lì. Non è difficile dimenticare quattro anni. Sono stati quattro anni belli e intensi. Ma la mia testa è di preparare al meglio i miei ragazzi, cosciente di sapere a quali difficoltà andranno incontro. La mia mente è concentrata sul dare i maggiori input possibili ai miei ragazzi, sapendo che sarà una gara difficile. Le parole del mio ex presidente? Credo che i tifosi intelligenti ed equilibrati sappiano riconoscere meriti e demeriti delle persone. Tutte le tifoserie mi hanno sempre voluto bene. Vuol dire che i tifosi percepiscono cosa fa un allenatore per la propria squadra. Successivamente tutti devono rispettare la scelta fatta alla fine del mandato. Non faccio previsioni riguardo all'accoglienza, accetto quello che la gente vuol fare.



L'Inter arriva da due pareggi con Sampdoria e Inter...

Nelle ultime partite abbiamo fatti errori diversi. Abbiamo lavorato tanto questa settimana. Credo di aver fatto un buon lavoro con i ragazzi e mi aspetto tante cose migliori rispetto a quelle viste con il Parma. Io vorrei vedere quello che abbiamo fatto nelle prime partite, contro una delle squadre più forti del campionato.



I quattro punti di distacco tra Napoli e Inter sono giusti?

Io resto coerente su quello che ho detto questa estate. L'Inter sta facendo oltre le aspettative. Ci mancano dei punti. A livello generale stiamo facendo un percorso importante. I tifosi a inizio anno mi fermavano e chiedevano di tornare in Europa. Il nostro obiettivo è questo e ora siamo lì a lottare per un posto.



Si parla di gelo tra Moratti e Thohir, voci su De Boer...

Sono tanti anni nel calcio. Sono tutti discorsi improbabili, non esistono. Io non li ho percepiti. Finora ho sentito con le mie orecchie quello che ci diciamo all'Interno. Sono solo illazioni atte a cercare di creare problemi all'interno del nostro staff. All'interno c'è grande sintonia e armonia in tutto. De Boer? Il presidente non mi ha mai detto niente in questo senso. Guardate i numeri e quello che si è fatto. Guardate i punti che abbiamo fatto con gli stessi giocatori che hanno finito la stagione scorsa. Guardate chi è arrivato... Tutti, compresa la società, possono fare queste valutazioni. Questo è il mondo del 'così è se vi pare'.



Le condizioni di Icardi e Milito?

Icardi? Faremo un test oggi. Vorrei convocarlo. Ha poco minutaggio, se dovessi averne bisogno il suo impiego sarà limitato. Là davanti ci manca qualcosa. Milito sta bene ma per sicurezza penso verrà convocato a gennaio per la Lazio. Samuel? Deve trovare il ritmo. Riguardo a una convocazione, credo che gli altri giocatori nel suo ruolo siano oggettivamente più avanti.

De Laurentiis continua a pungerla...

Non mi piace parlare tanto. Quello che ho detto del pubblico vale anche qui. Mi affido alle persone intelligenti che hanno valutato quanto ho fatto io a Napoli. Ho fatto due belle interviste questa settimana, che ricalcano fedelmente quanto avevo da dire su tutti i fronti e basta. Andate a leggere i fatti riportati in queste due interviste.



Avrà il vantaggio di conoscere il Napoli...

In questo senso siamo alla pari. Quei ragazzi li ho preparati io, sanno cosa fare perché ne parlavamo molto. E' un vantaggio o uno svantaggio...".



Potrebbe pensare di tenere fuori Cambiasso?

Io non l'ho visto male, per come ha giocato lui in queste gare è stato tra quelli che ha fatto meno peggio. Poi ha esperienza. Lui sa che nel futuro quando vedrò qualcuno che potrà fare meglio nel suo ruolo allora valuterò".



Meglio il Napoli dell'anno scorso o l'Inter di quest'anno?

Siamo arrivati secondi, in Champions League con due turni d'anticipo. Si può paragonare il mio Napoli del primo anno con questa Inter. Col Napoli avevo già vinto una Coppa Italia, superato il turno in Champions. Era totalmente diverso.