Inter, Mazzarri e Thohir esultano: "Grande partita" 

09:04 - Grande entusiasmo in casa Inter dopo la vittoria del derby contro il Milan. Mazzarri ha esultato e ha trovato il modo per punzecchiare gli arbitri: "Noi non dobbiamo contare sui rigori perché a noi non li fischiano: il fallo di Zapata su Palacio era nettissimo ma siamo sfortunati". Anche Thohir ha applaudito i suoi e in particolare Palacio autore del gol vittoria: "E' stato uno dei gol più belli di tutto l'anno".

MAZZARRI: "GRANDE REAZIONE NEL SECONDO TEMPO"

"Nel primo tempo eravamo molto contratti, anche perché l'assenza di Alvarez ha pesato sui nostri equilibri. Magari ci poteva servire anche un cazzotto per giocare come poi invece abbiamo fatto nella ripresa. Anche oggi sembrava stregata, si faceva sempre l'ultima giocata sbagliata", il commento del tecnico.

Mazzarri è soddisfatto del finale dei suoi: "Non parlo di mercato, ma tanto sapete tutti cosa si è detto appena sono arrivato. Purtroppo abbiamo buttato via tanti punti, almeno 4-5 rispetto a quelli meritati - prosegue -. Dopo essere partiti benissimo, talvolta tornano i retaggi del passato. Anche a Napoli abbiamo lasciato troppi spazi e oggi, senza Ricky, ho pensato di dare più sicurezza essendo un match sentito. Qualche certezza in più per il reparto difensivo. Il Milan non poteva pressare per 90' e così nella ripresa ho provato a mettere gente di qualità. Kovacic è entrato alla grande, sta maturando e ha fatto la differenza. Spesso esagerava, ma ora sta bene fisicamente e oggi l'ha fatto al meglio. Crescita importante: uno di talento deve portare punti. Dovesse giocare sempre come oggi, può aiutarci tanto".

Non poteva ovviamente mancare una domanda sul futuro di Guarin: "No, son domande da fare alla società. Faremo un punto della situazione - conclude il tecnico interista -, poi altre due gare per chiudere il girone".



THOHIR: "E' STATO INCREDIBILE"

Erick Thohir ha passato gli ultimi minuti del derby con le mani giunte pregando: "Nel primo tempo sono stato calmo, ma negli ultimi cinque minuti ho pregato, è stato incredibile", ha raccontato a Inter Channel il presidente nerazzurro, annunciando che tornerà a Milano a gennaio. "Ieri mi ero allenato nel derby Primavera... E' stata una partita fantastica, e come pensavo è stata dura ma alla fine abbiamo vinto ancora contro il Milan - ha notato - Grazie a Mazzarri, ai giocatori a 80mila tifosi eccezionali. Nagatomo capitano? Abbiamo tre leader: Zanetti, Cambiasso e Nagatomo. Questa sera hanno lottato tutti e dobbiamo ringraziarli".