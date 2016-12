Inter, Mazzarri chiede una punta a Thohir 

10:28 - Altra giornata intensa per il presidente dell'Inter Erick Thohir che si è presentato in sede alle 9.30 per andarsene poco prima delle quattro: con lui anche il dt nerazzurro Marco Branca. All'uscita il tycoon indonesiano non ha rilasciato dichiarazioni, presumibile si sia parlato di mercato e di quella punta che Mazzarri attende a gennaio. Thohir vedrà domani il presidente della Lombardia Maroni e poi andrà alla Pinetina per salutare la squadra.

Squadra che riabbraccerà il presidente la prossima settimana - Thohir dovrebbe infatti lasciare Milano giovedì sera - dopo la partita con il Bologna. Sfida che non vedrà in campo, oltre allo squalificato Ranocchia, anche Walter Samuel, infortunatosi nell'amichevole col Chiasso: per Mazzarri la buona notizia è però il recupero di Hugo Campagnaro che si candida a un ruolo da titolare assieme a Rolando e Juan Jesus. Per avere invece un quadro più completo sul resto della formazione bisognerà attendere le prossime sedute di lavoro quando rientreranno i vari nazionali impegnati nelle partie di qualificazione ai Mondiali della prossima estate.