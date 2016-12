Inter, Mazzarri: "Calo normale dopo tredici partite" 

21:02 - Il pareggio con la Sampdoria ha irritato parecchio Walter Mazzarri, che però, a qualche ora dalla sfuriata, ha ritrovato la calma: "Dopo tredici partite fatte molto bene, oltre le migliori aspettative, ci sta che si giochi peggio e che si abbassi un po' la guardia - ha spiegato a 'Inter Channel' -. Non dimentichiamo che stiamo facendo un buon campionato". In Coppa Italia occhio al Trapani: "Abbiamo tutto da perdere, non giocheranno molti titolari".

"Per necessità e per dare spazio ad alcuni giocatori, non giocheranno molti titolari - conferma l'allenatore nerazzurro -. Chi gioca meno non avrà gli stessi ritmi, ma sa cosa deve fare ed è più fresco di chi è stato più utilizzato. Abbiamo il dovere di passare il turno anche se per il Trapani è l'occasione della vita". Il tecnico, dopo la delusione di domenica, si era sfogato con i suoi giocatori. Ma ora è tempo di guardare avanti e ripartire.