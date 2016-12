Inter, Mazzarri avvisa la squadra: "Basta perdere punti"

00:12 - Contro la Sampdoria, domenica, Thohir sarà per la prima volta in tribuna a San Siro, dove sono previsti molti ex interisti che faranno il giro di campo. "Non dobbiamo farci distrarre da questa festa - avverte Mazzarri alla vigilia -. Non dobbiamo gettare al vento altri punti". Sull'arrivo in Italia del nuovo presidente nerazzurro: "Sento molta unione con la famiglia Moratti, si percepisce che c'è voglia di fare bene insieme".

Sulla gara con la Sampdoria, la 'prima' di Thohir a San Siro con tanti ex che faranno il giro di campo.

"Il calcio è spettacolo, fa piacere perché si crea entusiasmo e una bella sinergia allo stadio. Io e i giocatori però non dobbiamo farci distrarre da questa festa. Anche perché riflettendo sul nostro cammino fino ad oggi abbiamo fatto più o meno bene sempre a livello di prestazioni, poi però per leggerezza, ingenuità, per poca attenzione nei 95 minuti abbiamo perso dei punti per strada. Rispetto a Bologna bisogna togliere quanto di negativo fatto per non gettare al vento altri punti. La Sampdoria tra l'altro ha valori importanti con Gabbiadini, Palombo, Eder, Obiang. Domenica con la Lazio meritava di vincere, non bisogna distrarsi".



Sul mercato.

"Siamo alla 13.ma giornata, ci sono 4 gare importanti da giocare tra cui il derby e la trasferta di Napoli prima dell'inizio della sessione di mercato. Queste sfide diranno molto su ciò che è e che sarà il nostro cammino".



Sul possibile impiego di Zanetti e Rolando.

"Javier è possibile che giochi ma è possibile anche che non abbia i 90 minuti. Deciderò all'ultimo se partirà dall'inizio o se avrò bisogno di lui in corsa. C'è il dubbio tra Rolando e Ranocchia, è chiaro che ho 4-5 titolari e tengo tutti sulla corda. E' una valutazione che devo ancora sciogliere".



Sulla sua esperienza passata alla Sampdoria.

"Purtroppo non c'è più Riccardo Garrone, un signore. Ora c'è il figlio, con cui sono in ottimi rapporti. Sono stati due anni bellissimi.



Sui rischi della partita di domenica.

"Sarà l'atteggiamento a fare la differenza, non è detto che se la giochino alla pari. Sono stati rivitalizzati da un ottimo allenatore come Mihajlovic".



Sul ritorno di Thohir in Italia.

"Sento molta unione con la famiglia Moratti, si percepisce che c'è voglia di fare bene insieme. Quello che abbiamo fatto ora è buono e si può ancora migliorare".



Sull'attacco.

"Nell'ultima partita abbiamo avuto occasioni e prodotto gioco. Chi fa gol non ci interessa. Palacio domenica ha sbagliato qualche occasione ma non lo vedo stanco, può capitare".



Sull'entusiasmo portato da Thohir.

"Da quest'estate ho cercato di tenere la squadra isolata. E' possibile che ci siano ancora più motivazioni".



Sulla rosa.

"Ci vuole il numero giusto. Nel calcio ci sono gli infortuni, l'annata è lunga. Se tieni un numero di calciatori consono agli impegni che hai, nessuno sicuramente si deprezza e tutti fanno bene".



Sui problemi in fase realizzativa evidenziati soprattutto a Bologna.

"Io dedico tanto tempo alla fase d'attacco. Pochi allenatori giocano sulla fase di possesso come facciamo noi, per me già inizia da Handanovic. E poi bisogna anche pressare e recuperare la palla subito per giocare. A Bologna abbiamo buttato via due punti ma sul piano del gioco non ho nulla da rimproverare. Io e il mio staff abbiamo dato consigli ai giocatori, poi lavoriamo anche sulla testa per cercare di sbagliare il meno possibile sotto porta".



Sul gap con le prime tre.

"Un semi-bilancio si può fare alla fine del girone d'andata. Le prossime cinque partite diranno molto, poi ci sarà il mercato e valuteremo tante cose".



Sui cambiamenti societari all'interno di Inter, Milan e Roma.

"Il cambiamento italiano passa dalla crisi economica che si è ripercossa nel calcio. C'era bisogno di nuovi finanziatori, perché queste squadre hanno fatto tanto e ora si sono prese in considerazione altre strade".



Su Alvaro Pereira e Kovacic.

"Non ci sono mai bocciature, l'allenatore deve gestire il gruppo e loro capiscono che valuto tante cose, dal momento di forma all'avversario. Valuto gli allenamenti, cerco di capire di cosa ha bisogno la squadra".



Sul momento di Icardi.

"Non è disponibile perché ha avuto un'operazione. Per quanto riguarda la privata, lui deve capire che per fare calcio a certi livelli e diventare un campione deve prendere spunto da Zanetti e Milito".



Su Campagnaro.

"Hugo prima di farsi male ha dimostrato di essere importante. Non è al 100% ma se sta bene come ha dimostrato di essere in settimana penso che domani dovrebbe giocare. Ma voglio ancora di più da lui".



Sull'infortunio di Nagatomo.

"Se non ce la farà col Parma credo che ci sarà col Napoli. Le tempistiche dovrebbero essere queste, anche perché lui per struttura fisica recupera velocemente".



Sui punti persi in trasferta.

"Dobbiamo fare il salto di qualità, perché siamo l'Inter e dobbiamo avere la stessa personalità, la cattiveria, la furbizia sportiva per portare a casa i tre punti".