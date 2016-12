Inter, Mazzarri: "Abbiamo un'anima, serve più malizia"

17:23 - Alla vigilia della seconda trasferta in pochi giorni, quella con l'Udinese, Walter Mazzarri conosce la ricetta per risalire: "In trasferta non bisogna rilassarsi e serve più malizia - spiega il tecnico dell'Inter -. Ci mancano dei punti ma ricordo a tutti che siamo all'anno zero e abbiamo deciso di investire sui giovani. Io sono contento perché la squadra ha un'anima". Sulla formazione: "Campagnaro non c'è, devo valutare Handanovic, Samuel e Icardi".

L'Udinese in casa ha sempre fatto bene: "Secondo me hanno secondo me un grande allenatore, bravo a lavorare con i giovani e con gli esperti, bravo a dare anche identità alla squadra. E' una sfida ostica, loro sul loro campo sono molto forti".

Come stanno gli infortunati? "Handanovic lo valuteremo oggi. Icardi idem, bisogna sapere se è a disposizione anche per poco tempo perché in attacco siamo in emergenza. Campagnaro non si è mai allenato con la squadra, non è recuperabile".

Cosa vi siete detti con Moratti durante la sua visita alla Pinetina? "C'è uno scambio continuo di idee. Gli piace vedere i nostri allenamenti, è presente. Si è parlato di tutto come si fa sempre".

Cosa manca rispetto alle prime tre? "I punti. C'è stato un momento in cui non c'è girato bene niente e le cose non hanno funzionato. Con l'Atalanta abbiamo fatto ingenuità che vanno evitate. Ci manca un po' di malizia. Ma è anche normale: quest'anno abbiamo deciso di investire sui giovani, tutto andava messo in preventivo. Per questo può capitare di perdere dei punti. Poi c'è anche un po' di sfortuna".

E' preoccupato per la perdita di punti? "Io non sono preoccupato. Noi sulla carta dobbiamo fare la corsa su noi stessi. E' importante vedere una squadra che ha un'anima, che gioca bene e che fa divertire i suoi tifosi. Certo, dispiace perdere punti. Ma questa è la strada giusta, alla lunga arriveranno anche i risultati".

Chi è il rigorista dell'Inter? "Quando ci daranno un rigore lo vedrete...".

Che idea si è fatto sull'espulsione e la squalifica di Cuadrado? "Ci sono gli organi competenti che ci penseranno, di sicuro bisogna valutare bene determinate situazioni così come si può cambiare qualcosa visto il corso dei tempi".

In cosa può ancora migliorare l'Inter? "Io voglio che si cresca, voglio che si correggano gli errori. Togliendo le cose negative, la squadra crescerà. Ma sono soddisfatto dopo aver visto in così poco tempo che i giocatori ci credono e provano a fare quello che l'allenatore propone. Abbiamo preso qualche gol di troppo, ma essere uno dei migliori attacchi è già motivo d'orgoglio, come il fatto di esserci divisi molto i gol. Mi piacerebbe vincere tutte le partite 4-3".

Samuel potrebbe risentire della fatica a tre giorni dal ritorno in campo? "Devo sentirlo. Ho due-tre soluzioni dietro da valutare. Anche Taider in mezzo è da valutare, ma il suo impiego è possibile".

Per il mercato di gennaio Thohir sembra puntare sugli esterni: "Non ho contatti diretti con Thohir, non so se abbiano parlato di mercato con Moratti o il direttore sportivo. Non so se ci servono gli esterni piuttosto che un attaccante, non voglio parlare di mercato".

Campagnaro infortunato ma pre-convocato con l'Argentina: sa di beffa? "Intanto vediamo, perché sono delle pre-convocazioni e non è detto che vada. Appena succederanno i fatti li commenterò. Io gestisco il gruppo da padre di famiglia. Do il bastone e la carota come si fa coi figli, agisco col buonsenso. Ma sono anche un allenatore. Un giocatore può essere stato con me sette anni o sei mesi, quindi sa che faccio io le scelte e sono al di sopra delle parti. Trattamento uguale per tutti".

Ci sarà un cambio di modulo rispetto alle ultime gare? "La rosa è omogenea, perché tutta la squadra ha capito cosa voglio. Ora possiamo cambiare anche in funzione della forma, piuttosto delle squalifiche, oppure dell'avversario. Faccio le valutazioni essendo in conoscenza di tante cose meglio rispetto a qualche settimana fa. Abbiamo avuto 3 partite in 7 giorni, cambiare tatticamente no perché gli automatismi devono essere collaudati e non c'è il tempo"Sull'assenza di Milito: "Per me, in forma, è il più forte centravanti d'Europa. Con lui avremmo avuto qualche punto in più. E' un campione sopra la media, ho sempre avuto molta stima di lui".

Zanetti vorrebbe rientrare entro dicembre: "Non credo lo faremo giocare con la Primavera. E' un po' presto per pensare alla sua convocazione".

Aspetti da sistemare in trasferta: "Fuori casa troviamo la squadra avversaria che si riversa in avanti e ha più coraggio. Quando siamo noi ad andare in vantaggio, io estremizzo il concetto e dico ai ragazzi che non dovremmo nemmeno festeggiare. Bisogna martellare e dare per scontato la reazione della squadra avversaria. E' un po' mancato con l'Atalanta e anche nella gara col Verona. Questo è un aspetto su cui bisogna crescere".

Il cambio societario è difficile da gestire per un allenatore? "I cambi societari in corsa non succedono spesso a un allenatore. E' chiaro che non sia una cosa proprio normale, siamo stati bravi a non distrarci. Penso sia merito un po' di tutti quelli che hanno lavorato attorno alla squadra".

La questione arbitri: "Voi dovete essere obiettivi e valutare gli episodi, io non ho voglia di affontare l'argomento. Ci sono dei momenti in cui gli episodi girano bene, altri in cui sono a sfavore".