Inter, la protesta della Nord: "Ci volete seduti e in silenzio"

14:48 - "Ci volete seduti e in silenzio". Con queste parole la Curva Nord dell'Inter ha salutato le nuova norme antirazzismo della Figc. Gli Ultras, nei primi minuti di gara, sono rimasti in silenzio, non esultando ai gol dei nerazzurri. Poi, per dimostrare la contraddittorietà della norma, hanno diviso la curva in due: una parte scandiva toni contro Milano e lo striscione "questo si può" e l'altra a urlare cori contro Napoli e la scritta "questo non si può".

Una protesta che va oltre il calcio e considerata così importante dalle Curve, tanto da arrivare a non esultare neanche per i primi due gol dell'Inter. Gli Ultras, infatti, per i primi minuti di gara sono rimasti seduti e in silenzio, senza intonare nessun coro, mostrando solo lo striscione: "Il progetto è chiaro: ci volete così, come non saremo mai, seduti e in silenzio". Passata la prima fase della protesta si è passati a quella successiva. La Curva Nord si è divisa in due: da una parta un gruppo di Ultras intonava cori del tipo: "Milano in fiamme" e lo striscione: "Questo si può". L'altro gruppetto ha intonato i soliti cori contro Napoli e Verona e la scritta: "Questo non si può". L'intento è chiaro, voler dimostrare come la norma antirazzismo sia contraddittoria e inutile e lo striscione esposto subito dopo: "Quale parte di curva pensate di chiudere?" è la perfetta conclusione di una protesta che, la si appoggi o meno, è riuscita ad esprimere in maniera chiara qual è il pensiero di tutte le Curve d'Italia. L'ultimo striscione esposto è un messaggio di sfida nei confronti della Federazione: "Il calcio è passione, i tifosi la sua anima. Figc, basta stupidi pretesti: se volete continuare a svuotare gli stadi fatelo pure, ma senza menzogne". La curva nerazzurra, proprio secondo le nuove norme, essendo già diffidata ora rischiava la squalifica.



NESSUNA SANZIONE DAL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice sportivo ha deciso di non prendere provvedimenti per l'iniziativa della curva nerazzurra, non ritenendo meritevole di sanzione i cori intonati durante la partita col Verona. Due giornate di squalifica, invece, a Belfodil e Moras espulsi dopo il 90' per aver "assunto un atteggiamento gravemente intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario afferrandolo con le mani al collo''. Una giornata all'atalantino Nica.