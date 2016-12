Inter, Javier Zanetti torna a giocare sei mesi dopo l'infortunio

15:33 - Per alcuni era finita la carriera. Per altri avrebbe impiegato 8-9 mesi e non l'avremmo visto in campo prima del 2014 o, nella migliore delle ipotesi, ce l'avrebbe fatta per dicembre. Javier Zanetti, 195 giorni dopo la rottura del tendine d'Achille, entra in campo all'82' di Inter-Livorno abbattendo ogni limite della natura. La carta d'identità, piccolo dettaglio, racconta che il capitano della Beneamata ha 40 anni e 3 mesi.

Le sue prime parole, dopo l'infortunio, non lasciavano spazio ad alcun ritiro dalla scena: "Vorrei tornare almeno per una partita davanti ai miei tifosi". Farlo, per uno col suo fisico, non era poi così complicato. Ma Zanetti è andato oltre. Ha bruciato i tempi, ha fregato la medicina e non è semplicemente rientrato per una gara: il capitano nerazzurro è tornato identico a come i tifosi lo ricordavano, senza aver disputato prima alcuna amichevole ma senza polvere sulle spalle.



La prima palla toccata non passa inosservata, ma solo perché ha gli occhi di tutti addosso. E' un modo per rompere il ghiaccio, due tocchi e via. Alla seconda, si fa già sul serio: accelerazione in verticale, testa alta e sfera incollata al collo del piede; come ai bei tempi, come sempre. L'apoteosi arriva oltre il 90', quando si libera di un avversario e innesca il gol di Nagatomo. La gente, a quel punto, capisce che è tornato per davvero. "Almeno per una partita" si ripeteva per tutto il giorno, ogni giorno, durante la riabilitazione. Un mantra, che ora appartiene già al passato. Il suo futuro, in campo, non è detto che termini a maggio 2014.