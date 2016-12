Inter, il ritorno di Thohir fra mercato e nuovo stadio 

14:00 - Erick Thohir torna a Milano per mettere nero su bianco. Il suo aereo sbarcherà alla Malpensa venerdì in prima mattinata. Da quel momento il presidente dell'Inter si dedicherà anima e corpo alla sua nuova creatura. Il tycoon indonesiano ha in programma una serie di incontri: il primo sarà un vertice di mercato con Mazzarri, Branca e Ausilio. Poi, oltre al debutto ufficiale a San Siro con la Samp, è previsto un summit con Maroni per il nuovo stadio.

Non solo grandi temi. Thohir infatti incontrerà dirigenti e dipendenti per ricevere i risultati dell'assessment che aveva chiesto prima di tornara a Jakarta qualche giorno fa. Sarà la base per la costruzione della nuova struttura societaria. E potrebbe mettere mano già nei prossimi giorni ad alcune posizioni chiave come quella della comunicazione. In mezzo alle numerose decisione da prendere, non mancheranno - come detto - alcuni incontri per definire il futuro. Il fronte mercato è sempre aperto. Thohir, che sogna di vedere l'Inter fra le prime 4 a fine stagione, potrebbe fare uno sforzo per consentire alla squadra di issarsi alla zona Champions. Se i tempi per un investimento sono maturi, si saprà solo al termine del summit con Mazzarri, Branca e Ausilio.

Poi si vociferà che il presidente sia sempre molto interessato alla questione del nuovo stadio. Per cui, dopo il primo positivo contatto, ci sarà un nuovo vertice con il governatore della Lombardia Maroni. L'appuntamento clou però è fissato per domenica a San Siro, in occasione dell'incontro con la Sampdoria, a cui sono state invitate tutte le glorie del passato nerazzurro. Sarà un momento importante, per legittimare la sua ascesa al club e l'investitura ufficiale da parte dei tifosi.