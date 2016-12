Inter, Icardi: "Sogno un gol decisivo nel derby. Giudicatemi sul campo"

16:34 - Icardi scalda i motori in vista della sfida con il Milan. "Sogno un derby come quello dell'anno scorso a Genova, che è stato decisivo per la mia carriera, ho fatto un gol all'esordio da titolare e abbiam battuto il Genoa" ha dichiarato l'argentino, che sembra aver superato i problemi fisici. "Penso di ritrovare il ritmo a poco a poco e tornare in campo come so fare, lavorando ogni giorno" ha spiegato, evitando di parlare di gossip: "Giudicatemi sul campo".

A Sky Icardi ha ripercorso i primi, non facilissimi, mesi in nerazzurro: "Ho fatto un bel lavoro in ritiro, con la Sampdoria non lavoravo tanto come ho fatto qui. Ho messo su muscoli, è stato un bel lavoro. Poi ho avuto questo problema della pubalgia, forse lo avevo già dall'anno scorso ma l'ho avvertito forte solo adesso. Sono stato fuori, non facevo tutti gli allenamenti ma mi sono impegnato sempre al massimo. Il gol con la Juventus è stato bello, poi ho fatto quello col Cagliari; da lì ho giocato poco, e ho sofferto tanto a vedere gli altri da fuori. Ma adesso ho tolto questa ernia e penso di ritrovare il ritmo a poco a poco e tornare in campo come so fare, lavorando ogni giorno".



All'Inter ha trovato Mazzarri ("Se dice che devo imparare dagli argentini più esperti ha ragione, lavorare con loro è veramente un piacere") e Diego Milito, del quale potrebbe essere l'erede: "Io devo fare il mio lavoro, sappiamo tutti cosa ha fatto Milito all'Inter, è un idolo. A me manca tanto, non penso di essere l'erede di nessuno. Per arrivare al suo livello devo lavorare tanto". A proposito di punte, Icardi chiarisce che il suo idolo è sempre stato Batistuta, "ma anche Hernan Crespo ha fatto tanti gol e mi piace molto".



Non possono mancare i riferimenti al suo rapporto con i social network ("Oggi la vita è un po' anche sui social network, ma io non scrivo nulla di particolare, saluti e foto") e soprattutto con Wanda Nara, di cui si è, forse troppo, discusso: "Non voglio parlarne, si deve parlare di quello che faccio in campo".