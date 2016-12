Inter, Icardi si blocca: sindrome pubalgica

14:58 - Dopo il pareggio sul campo dell'Atalanta, l'Inter è subito tornata al lavoro in vista della partita con l'Udinese in programma domenica alle 15. Non arrivano buone notizie da Icardi, che non si è allenato per il riacutizzarsi della sindrome pubalgica ed è in dubbio per la trasferta del Friuli. Problemi anche per Handanovic (a Bergamo è uscito al 45'), che ha rimediato un forte trauma alla cresta iliaca del bacino.