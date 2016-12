Inter, Icardi: "Mi ispiro a Batistuta e Eto'o" 

18:23 - L'Argentina nel cuore. A Sello de Futbol Mauro Icardi spiega perchè ha scelto la nazionale albiceleste: "Ho sempre detto che sognavo di difendere la maglia del mio paese, anche se sono stato chiamato per far parte di quella italiana. Sono argentino, mi sento argentino e voglio difendere questa maglia". "Passare all'Inter è stata una tappa fondamentale per arrivare alla Nazionale" ha aggiunto la giovane punta, che dice di ispirarsi a Batistuta e Eto'o.

Maurito nella lunga chiacchierata con la radio di Rosario, ha ripercorso le tappe della sua carriera, a partire dall'addio alla città natale e il passaggio al Barcellona: "A Rosario c'è tutto. La mia famiglia, gli amici, il mio primo allenatore. Quando posso torno, perché mi manca tutto. E' stato brusco andare via, ero giovane e sono andato da solo. Non è stato facile". In blaugrana è avvenuto l'incontro con Messi: "Conoscerlo è stato molto bello, mi ha trattato bene e mi ha detto che se avessi avuto bisogno potevo contare su di lui". Trovare spazio nel Barça era però pressochè impossibile, quindi per forza di cose l'attaccante ha cambiato strada un'altra volta: "Arrivare in prima squadra al Barcellona è difficile, anche per questo sono andato via. Ora però loro non hanno un attaccante con le mie caratteristiche, io sono un nove d'area, mi piace colpire la palla di testa. Loro invece giocano palla a terra". Il presente è colorato di nerazzurro: Icardi si farà rimpiangere in Spagna?