Inter, Erick Thohir debutta in amichevole 

Ancora dieci giorni e l'Inter sarà ufficialmente di Thohir. Il 15 novembre ci sarà l'assemblea che ratificherà il passaggio di consegne da Moratti al tycoon indonesiano, che per l'occasione sarà a Milano. Con il campionato fermo il giorno dopo, sabato 16, alla Pinetina ci sarà un'amichevole per la squadra di Mazzarri contro un avversario ancora da definire e il nuovo patron nerazzurro potrà vedere per la prima volta la sua formazione in azione.