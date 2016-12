Inter, Erick Thohir conferma Mazzarri: "E' un grande"

16:51 - Erick Thohir rassicura Walter Mazzarri e rispedisce al mittente le voci su alcuni contatti della società con altri tecnici. "E' un grande professionista e un ottimo allenatore, ha la piena fiducia mia e di tutto il management - ha spiegato -. Gode del massimo rispetto da parte del club e dei giocatori, e questo, insieme alla sua competenza, fa di lui l'uomo giusto al posto giusto". "Col Napoli partita importante, ma non determinante", ha aggiunto.

Nessun dubbio, dunque, su Walter Mazzarri. A Roma con la famiglia, il numero uno nerazzurro ha voluto chiarire la situazione, gettando acqua sul fuoco sulle ultime indiscrezioni relative all'assetto tecnico della squadra. "Il suo progetto all'Inter è appena iniziato e insieme definiremo i prossimi tasselli che porteranno la squadra verso obiettivi importanti - ha precisato Thohir -. Né io né il mio staff abbiamo mai pensato di entrare in contatto con altri allenatori, non ne vediamo la necessità".



Idee chiare poi anche sul big match col Napoli: "Al San Paolo si gioca una partita importante ma non determinante, il campionato è ancora lungo. Sarà un'altra tappa nel nostro percorso di crescita, che mira a portare l'Inter il più in alto possibile".

ZANETTI: "MESSI? SAREBBE L'IDEALE"

Capitan Zanetti fa sognare i tifosi dell'Inter. "Sarebbe l'ideale averlo qui come compagno all'Inter, ma so che sta benissimo nel Barça e in tutto quello che fa non smette di sorprendere", ha spiegato l'argentino. "Ci aspettiamo sempre grandi cose da lui quando è in campo perché, come ho detto, è il migliore".