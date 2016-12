Inter, ecco le tappe della nuova era 

17:18 -

E adesso avanti, per chiudere il conto Moratti-Thohir. Le prossime tappe.

Lunedì 28 ottobre. Insediato ai vertici dell’Inter il nuovo Consiglio di amministrazione, provvisorio: presidente Massimo Moratti, componenti Angelomario Moratti e Rinaldo Ghelfi. Il Cda rimarrà in carica fino alla nuova assemblea e dovrà appunto ratificare la data di convocazione del vertice che sancirà il passaggio dei poteri dalla famiglia Moratti alla cordata Thohir.



Sabato 9 novembre. A San Siro si gioca Inter-Livorno (anticipo, ore 20,45) ed è prevista in tribuna la presenza di Erick Thohir e dei suoi soci Roesliani e Soetedejo: sarà l’attesissimo debutto del nuovo proprietario a San Siro, in preparazione della settimana che porterà alla definizione dei nuovi vertici dell’Inter.



Martedì 12 novembre. Convocazione dell’assemblea (prima convocazione) per gli atti formali del trasferimento del pacchetto azionario: il 70 per cento alla cordata Thohir e il 30 per cento a Moratti. Si preparerà anche l’assetto definitivo del nuovo Cda, con 8 membri: 5 per Thohir e i soci; 3 per la famiglia Moratti (sicuri il figlio Angelomario e Rinaldo Ghelfi); l’attuale presidente si riserva la decisione di entrare a far parte del Cda, legata all’accettazione –o meno- di restare in carica come presidente, e Thohir lo vorrebbe ancora presidente.

Venerdì 15 novembre. L’assemblea in seconda convocazione e sarà quella definitiva, dalla quale emergerà tutto il nuovo assetto societario e sapremo (ma lo sapremo già qualche giorno prima) se Massimo Moratti avrà detto sì alla sua investitura da presidente. Carica legata alla conclusione della stagione in corso. Le titubanze di queste ore da parte di Moratti, però, rendono l’idea che la sua scelta sia orientata verso il no.