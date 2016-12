Inter, è ufficiale: Campagnaro convocato dall'Argentina 

21:13 - L'Inter ci ha sperato fino alla fine, ma Sabella non ha fatto sconti: è infatti ufficiale la convocazione di Hugo Campagnaro per le due amichevoli dell'Argentina con Ecuador e Bosnia in programma il 16 e il 19 novembre negli Stati Uniti. Il ct dell'Albiceleste non ha voluto sentire ragioni e ha chiamato il difensore che per Mazzarri e i nerazzurri è ancora infortunato e non gioca dallo scorso 26 settembre.

Ma per l'Inter c'è ancora una piccola speranza: Campagnaro potrebbe tornare a disposizione di Mazzarri dopo la visita medica di rito da parte del medico della federazione argentina senza rimanere in ritiro e disputare le due partite. Tutto dipenderà, ancora una volta, dalla decisione di Sabella.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Romero (Monaco), Andujar (Catania), Orion (Boca Juniors)

Difensori: Zabaleta (Manchester City), Roncaglia (Fiorentina), Campagnaro (Inter), Fernández (Nápoli), Otamendi (Porto), Garay (Benfica), Basanta (Monterrey), Rojo (Sporting Lisbona), Orban (Bordeaux)

Centrocampisti: Mascherano (Barcellona), Banega (Valencia), Biglia (Lazio), Di María (Real Madrid), Alvarez (Inter), Lamela (Tottenham), Maxi Rodriguez (Newell's Old Boys), Augusto Fernandez (Celta Vigo)

Attaccanti: Messi (Barcelona), Agüero (Manchester City), Higuaín (Napoli), Lavezzi (Psg.), Palacio (Inter).