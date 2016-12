Inter e Roma, riaprono le curve: la sanzione è stata sospesa dalla Corte federale

10:52 - Curve aperte domenica nelle partite casalinghe di Inter e Roma. A deciderlo è una ordinanza interlocutoria della Corte di giustizia della Federcalcio, che ha disposto ulteriori approfondimenti. Il derby di Milano, dunque, si giocherà con la Curva Nord del Meazza gremita; riapre anche la Curva Sud giallorossa per il match con il Catania.

La Corte di giustizia della Figc ha quindi optato per "un supplemento di indagini" che, di fatto, per il momento fa slittare le squalifiche. L'Inter, infatti, oggi giocherebbe con la Curva Nord chiusa durante le partite con Chievo (13 gennaio) e Catania (26 gennaio). Slitta anche la sanzione per la Curva Sud della Roma, che (per ora) riguarderà le gare con Genoa (12 gennaio) e Livorno (18 gennaio).



INTER, FASSONE: "C'ERA UNA SPROPORZIONE DELLA SANZIONE"

"Confidavamo nel fatto che la Corte analizzasse positivamente il ricorso, se hanno deciso per la sospensione vuol dire che c'erano ulteriori accertamenti da fare". Il direttore generale dell'Inter, Marco Fassone, commenta così la riapertura della Curva Nord in vista del prossimo derby di Milano. "C'era una sproporzione della sanzione - ha aggiunto il dg nerazzurro -. Non essendo la prima sospensione della sanzione vuol dire che la norma suscita molte perplessità. Occorrerà trovare soluzioni non ipocrite ma che non penalizzino i club".



IL TESTO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE IN MERITO AL RICORSO DELL'INTER

"La Corte di Giustizia Federale, I Sezione, rilevato che, impregiudicata ogni valutazione in punto di rito e di merito, con riguardo anche alla disposta applicazione della recidiva specifica, occorre disporre un supplemento di indagine circa la percezione reale del fenomeno espressione di discriminazione, dovendosi constatare che nel rapporto dei tre collaboratori federali non vi è cenno circa l’esatta percezione del fenomeno da parte degli stessi per come collocati all’interno dell’impianto, bensì si ha riguardo solo alla “percepibilità” da parte dei due settori confinanti a quello occupato dalla tifoseria ospite; rilevato, altresì, che, impregiudicata in questo caso ogni valutazione in ordine alla sanzione concretamente applicabile nel rispetto dei principi dell’afflittività e proporzionalità, occorre acquisire elementi di maggiore dettaglio, anche dal punto di vista formale, in ordine alle notizie che il Procuratore Federale assume come “apprese dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive” e che fanno riferimento generico alla circostanza che i sostenitori della società Internazionale, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Napoli-Internazionale del 15/12/13, assistono “normalmente” alle partite casalinghe nel settore oggetto di chiusura da parte del Giudice di prime cure; il tutto anche alla luce delle deduzioni specifiche sul punto fornite da parte ricorrente;

DISPONE

I supplementari accertamenti istruttori di cui in premessa a cura della Procura Federale, acquisito ogni elemento utile da parte degli Organi competenti. Nelle more sospende l’esecutività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Resta altresì vigente la sospensione condizionale delle sanzioni, ex art. 16, comma 2-bis, CGS, disposta in esito all’incontro Torino-Internazionale del 20 ottobre 2013".



IL TESTO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE IN MERITO AL RICORSO DELLA ROMA

"La Corte di Giustizia Federale, I Sezione, rilevato che, impregiudicata ogni valutazione del reclamo in punto di rito e di merito, nonché ogni valutazione in ordine alla sanzione concretamente applicabile nel rispetto dei principi dell’afflittività e proporzionalità, occorre acquisire elementi di maggiore dettaglio, anche dal punto di vista formale, in ordine alle notizie che il Procuratore Federale assume come “apprese dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive” e che fanno riferimento generico alla circostanza che i sostenitori della società Roma, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Milan-Roma del 16/12/13, assistono “normalmente” alle partite casalinghe nel settore oggetto di chiusura da parte del Giudice di prime cure; il tutto anche alla luce delle deduzioni specifiche e dei dati forniti sul punto da parte ricorrente;

DISPONE

I supplementari accertamenti istruttori di cui in premessa a cura della Procura Federale, acquisito ogni elemento utile da parte degli Organi competenti. Nelle more sospende l’esecutività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Resta altresì vigente la sospensione condizionale delle sanzioni, ex art. 16, comma 2-bis, CGS, disposta in esito all’incontro Roma/Napoli del 18 ottobre 2013".