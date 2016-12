Inter e Juventus "regine" degli stadi 

15:10 - Serie A 2013-2014, spettatori in calo. Dopo 17 giornate la media degli spettatori in Serie A (23.752) registra un calo del 3.8% rispetto al dato finale della stagione 2011-12 (24.655 spettatori). Lo rileva il Report n. 13 dell’Osservatorio del calcio italiano.

Presenze casalinghe. L’Inter detiene il primato con una media spettatori, a San Siro, di 52.038, più 10 per cento rispetto a un anno fa. Ma l’Inter a San Siro ha affrontato Juve, Milan, Roma e Fiorentina. Seguono il Napoli con 42.681 spettatori (più 7 per cento) e Roma, 41.737 spettatori, più 3,7 per cento. Netto calo degli spettatori, invece, negli incontri casalinghi del Milan, 36.741, meno 18,8 per cento.

Vero e proprio boom di presenze a Firenze con una media di 32.214 spettatori, più 20,3 per cento, e all’Olimpico del Torino, con 16.894 spettatori, più 7,5 per cento. Singolare il dato del Catania, in fondo alla classifica del campionato ma con spettatori in aumento: 14.433, più 3,9 per cento.

I campioni d’Italia della Juventus si confermano come il club che richiama il maggior numero di presenze di tifosi avversari: con i bianconeri in campo si è registrato il miglior dato stagionale a Bergamo, Bologna, Verona/Chievo V., Firenze, Milano/Inter, Livorno e Parma.