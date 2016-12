Inter, con Thohir finisce la tradizione dei presidenti all'insegna della milanesità

13:50 - "Milano vicino all'Europa". Così cantava Lucio Dalla ricordando i "mitici anni sessanta". Ora Milano, quella del calcio, non di Milan e Benfica, ma di Inter a trecentosessanta gradi, è lontana dall'Europa, dall'Italia, dalla stessa città. E’ indonesiana. Così d'emblée. Interrompendo una consuetudine, una storia, fatta di uomini nati, cresciuti, affermatisi nel segno della milanesità, dal dopoguerra ai giorni nostri.

Era stato così per Carlo Rinaldo Masseroni, colui che aveva fondato la Ursus, ditta di gomme e pneumatici. Era nato a Milano nel 1891 e dal '42 -nonostante fosse soprattutto appassionato di ciclismo- fu per 13 anni presidente dell'Inter, capace di vincere in quel periodo, attraverso l'ingaggio di stelle quali Nyers, Lorenzi, Skoglund e Wilkes, un paio di scudetti. A lui era succeduto un altro milanese purosangue, Angelo Moratti, il papà di Massimo, che con il mago Herrera, con Allodi e con tanti campioni avrebbe reso davvero Internazionale il club da lui presieduto per altri 13 anni fino al 1968. Se ne va Moratti, dopo aver vinto 3 titoli di Campione d'Italia, 2 Coppe dei Campioni e altrettante Coppe Intercontinentali, e arriva Ivanoe Fraizzoli, già da anni nel consiglio nerazzurro dove negli anni precedenti all'investitura aveva ricoperto la carica di vice-presidente. L'Ivanoe, milanese purosangue, pur non avendo le disponibilità di Moratti, avrebbe comunque portato l’Inter alla conquista di 2 scudetti, di 2 coppe Italia e ad una finale di Coppa dei Campioni, quella persa a Rotterdam contro l'Ajax di Cruyff.



Fraizzoli lascia e arriva il giovane rampante, milanese di Monluè-zona Forlanini-Ernesto Pellegrini, già presidente del settore giovanile nerazzurro. Arriva Kalle Rummenigge, arriveranno altri tedeschi -Matthaus, Brehme, Klinsmann- arriverà il Trap e con lui lo scudetto dei record. In aggiunta un paio di Coppe Uefa. La storia di Massimo Moratti è storia attuale, dei nostri giorni. E' la storia di un figlio d'arte -nato per caso a Boscochiesanuova, ma milanese doc- capace di riportare l’Inter in cima al mondo come aveva saputo fare negli anni Sessanta, papà Angelo. E' il presente, ma è già il passato. Arriva Thohir, l'indonesiano. Finisce un'epoca. Milano non è più quella della "seicento" di Vecchioni, delle luci a San Siro, quella "vicino all'Europa", cantata da Lucio Dalla. Quella del "triplete" di Mourinho. Il nuovo avanza, il passato è passato.