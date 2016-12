Inter: Campagnaro non andrà con la Nazionale

10:17 - L'Inter tira un sospiro di sollievo per Hugo Campagnaro. Dopo tanti tira e molla, l'interista è stato risparmiato dalla nazionale argentina. "Il difensore è stato deselezionato dalla nazionale per via di una lesione muscolare", scrive l'AFA. Il pressing della società nerazzurra ha quindi prodotto l'effetto sperato e il giocatore così non partirà alla volta degli Usa per le amichevoli con Ecuador e Bosnia. Al suo posto Otamendi.

Mazzarri ha vinto il braccio di ferro con il c.t. argentino Sabella, secondo il quale Campagnaro non aveva alcun problema fisico tale da giustificare un'assenza con la maglia della Seleccion (a nulla era valsi i continui scambi di fax tra Inter ed entourage dell'Argentina). Una querelle che si è prolungata per 40 giorni (l'infortunio risale al 26 settembre contro la Fiorentina). Ora il giocatore potrà lavorare con calma alla Pinetina e rientrare, pare, a Bologna alla ripresa dopo la sosta per le nazionali.