Inter: a Thohir il 42 per cento, il 28 a Roeslani-Soetedjo 

17:53 - Come sono ripartite le quote azionarie dell'Inter, dopo l'avvento di Erick Thohir? Ci sono dettagli da aggiungere, al molto che già si sapeva. Da Giacarta, Thohir ha spiegato com'è ripartita la proprietà della International Sports Capital, la società che ha rilevato il pacchetto di maggioranza della società nerazzurra: "Il 70% delle azioni Inter, da noi acquisito, è così diviso: a me spetta il 60% delle azioni, il restante 40% è diviso equamente tra Rosan Roeslani e Handy Soetedjo, entrambi al 20%".

Queste le parole, e nel dettaglio spieghiamo le singole posizioni, facendo 100 il pacchetto azionario del club nerazzurro.

Famiglia Moratti – Detiene il 28,3 per cento delle azioni. Ed è rappresentata ai vertici da Angelomario Moratti, vicepresidente.

Pirelli – Lo sponsor storico del club vanta l’1,6 per cento delle azioni, poiché a inizio 2013 aveva partecipato con 558 mila euro alla ricapitalizzazione. Ha mantenuto la quota.

Soci tifosi – Lo 0,1 per cento è in mano ai soci tifosi, che due volte all’anno partecipano all’assemblea.

Thohir - La sua quota, secondo le spiegazioni da lui stesso fornite, è da calcolare al 42 per cento del totale. Al momento del suo insediamento ha versato 70 milioni più altri 5.

Roeslani – E’ il primo dei due soci di Thohir e detiene il 14 per cento delle azioni. E’ in affari con Thohir nel settore dei media.

Soetedjo – Al pari di Roeslani, anche a lui spetta il 14 per cento del totale delle azioni Inter. Opera nel settore energia.

Da segnalare infine un cambio di programma: Erick Thohir sarà a Milano venerdì, e non giovedì come egli stesso aveva preannunciato. Niente di speciale: slittano di un giorno i vertici con Mazzarri e la dirigenza. Domenica confermato che sarà in tribuna per Inter-Sampdoria.