Insigne: "Che emozione giocare al San Paolo con la Nazionale" 

16:11 - Lorenzo Insigne giocherà al San Paolo, ma questa volta sarà tutto diverso. Lo farà con la maglia della Nazionale: "Sarà una grande emozione per me, che sono napoletano, giocare al San Paolo con la Nazionale". L'attaccante è pronto per scendere in campo contro l'Armenia: "Ho recuperato dal problema muscolare. Prandelli farà le sue scelte, intanto ho comprato una ventina di biglietti per la partita, ho una famiglia davvero allargata...".

"I cori di discriminazione territoriale? Contro il Napoli ne ho sentito tanti, in squadra siamo due napoletani e siamo quindi i più toccati da quei cori", ha detto intervenendo su una delle questioni che più tengono banco nel calcio italiano.

"Comunque, io e i miei compagni pensiamo soprattutto a giocare quando certi tifosi fanno certi cori - ha proseguito Insigne - oltre tutto conosciamo Napoli, sappiamo com'è e quindi andiamo oltre".

Alla domanda se si sente un simbolo anti-camorra considerando anche che domani la Nazionale si allenerà a Quarto, ha risposto: "Essendo napoletano, sentirò particolarmente questa cosa, andiamo a Quarto per stare vicino a quella gente, è importante farglielo capire, far passare questo messaggio".