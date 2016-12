Inghilterra, Wilshere contro Januzaj: "In Nazionale solo inglesi" 

17:30 - "Vivere in Inghilterra per cinque anni non fa di te un inglese, quindi non puoi giocare in Nazionale": parola di Jack Wilshere, centrocampista dell'Arsenal, che si schiera apertamente contro la possibilità di far esordire il baby talento Januzaj con la maglia dei Three Lions. Il diciottenne si è messo in mostra a Sunderland, quando con una doppietta ha regalato al Manchester United una clamorosa rimonta e salvato la pelle a David Moyes.

In questi giorni i Red Devils stanno studiando un rinnovo di contratto adeguato per quello che viene considerato un fuoriclasse in erba. Di Januzaj negli ultimi tempi si è tanto parlato e anche la Federazione inglese gli ha messo gli occhi addosso. Figlio di genitori albanesi-kosovari, il ragazzo è naturalizzato belga dato che all'età di dieci anni ha cominciato a giocare nelle giovanili dell'Anderlecht. Ma se prendesse la residenza nel Regno Unito, entro cinque anni potrebbe ottenere la cittadinanza e mettersi a disposizione della nazionale inglese.

Nonostante la crociata di Wilshere: "Se mi trasferisco in Spagna per cinque anni, non ho il diritto di giocare per le Furie Rosse - spiega il giocatore dell'Arsenal nella sua invettiva contro le naturalizzazioni -. Dobbiamo ricordare chi siamo. Noi siamo inglesi, giochiamo duro e siamo difficili da battere. Per me, se sei inglese puoi giocare con l'Inghilterra. Le uniche persone a poter giocare per la nostra nazionale devono essere inglesi". Wilshere fa una piccola eccezione per il ct: "Mi pare più giusto che anche in questo sia un inglese a dover allenare la nazionale, anche se Capello, che veniva prima di Hodgson, ha fatto tanto per me a livello calcistico. Mi ha regalato il debutto e mi ha fatto crescere".



LA REPLICA DELLA FOOTBALL ASSOCIATION

Non si è fatta attendere la replica della FA, che ha ritenuto "un po' estrema l'idea che qualcuno non nato qui qui non possa giocare nell'Inghilterra. Se fosse andata sempre così, qui non avremmo avuto un Mo Farah (ex somalo e campione olimpico nei 5mila e 10mila metri . Di questa cosa discuteremo attentamente, e prenderemo la nostra decisione cecando di capure cosa sia meglio per noi".