India, crolla una tribuna: centinaia i feriti

21:42 - A Bekal, in India, l'inaugurazione del nuovo stadio è coincisa con il drammatico crollo di una tribuna, dove erano presenti centinaia di persone. Solo per miracolo, secondo quanto appreso, non ci sono state vittime, anche se alcuni dei feriti sono ricoverati in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto la scorsa domenica, poco prima di una partita di calcio, mentre un giovane ragazzo stava intrattenendo la folla con una serie di palleggi spettacolari.