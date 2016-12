Incubo Acerbi: il tumore è tornato 

14:01 - L'incubo continua per Francesco Acerbi che dovrà lottare ancora una volta contro un tumore. La sfida più difficile per il difensore del Sassuolo che sembrava aver battuto definitivamente la malattia la scorsa estate. Dopo la positività a un test antidoping dell'1 dicembre, il giocatore si è sottoposto a controlli medici che purtroppo hanno confermato il male. Ora Acerbi inizierà subito le cure al San Raffaele di Milano dove era stato operato a luglio.

La notizia è trapelata ieri da fonti ospedaliere dopo gli esami specifici ultimati in Emilia. Ancora nessun comunicato dallo staff medico del Sassuolo. Acerbi si era sfogato lunedì in esclusiva a Tiki Taka: "Mai preso sostanze". Ma ora passano in secondo piano le mosse della Prrocura antidoping. C'è da sconfiggere il male e poi potrà, si spera, tornare in campo. Il Gladiatore Acerbi è deciso a non mollare neanche questa volta.