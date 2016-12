Incredibile Ronaldo. E adesso punta Altafini

23:07 - Numeri da capogiro. La sfida dello Juventus Stadium è stata l'ennesima consacrazione per un campione immenso come Cristiano Ronaldo. Con la rete del momentaneo 1-1, il portoghese ha messo a segno l'ottavo gol in questa Champions League, e il tutto in sole 4 partite: il record di 14 reti in una sola edizione, appartenente a José Altafini ed eguagliato nel 2012 dall'eterno rivale Leo Messi, sembra quest'anno battibile.



Del resto questa sembra poter essere la migliore annata nella carriera di Cristiano: sono già 21 le reti messe a segno in stagione, che portano a 223 quelle siglate con la maglia del Real Madrid. Ronaldo ha eguagliato Ruud Van Nistelrooy e Hernan Crespo, che detenevano il record di reti nella fase a gironi di Champions. Nel 2013 sono 59 i gol realizzati dal lusitano: e 59 è anche il numero di bersagli in carriera in Champions. Solo 4 in meno di Messi, che stasera ha l'occasione di allungare contro il Milan. La sfida continua...