In Germania sono sicuri: Pallone d'oro a Ribery 

14:50 - Franck Ribery potrebbe essere il primo Pallone d'oro della Bundesliga del nuovo millennio, questo almeno risulta dai primi sondaggi e dalle valutazioni dell'Uefa che l'ha nominato giocatore dell'anno. E intanto, anche per rafforzare la candidatura, Scarface batte un record relativo al calcio tedesco, e cioè le 39 partite di fila senza sconfitte con la maglia del Bayern Monaco con cui scavalca Holger Hyeronimus dell'Amburgo 1983.

E l'ultima vittoria arriva dall'Allianz Arena contro l'Hertha Berlino e segue il canovaccio solito della squadra di Guardiola, che in Champions League asfalta tutti e che in Bundesliga invece per lunghi tratti tiene un andamento lento andando anche in svantaggio per poi rivoltare la partita come un guanto: 3-2 ai berlinesi e primato in classifica che resiste. Nell'attesa che la stagione fenomenale dei bavaresi raccolga anche quel Pallone d'oro che pone fine all'agemonia del Barcellona e soprattutto di Lionel Messi.