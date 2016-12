In Cina sicuri: "Chen Feng interessato alla Roma"

13:59 - Secondo il sito web cinese Sina Sports "non si può escludere" che, nei progetti del tycoon Chen Feng, ci sia l'acquisto di quote della Roma. Il sito riporta una dichiarazione di Chen sulla necessità che l'Hna group, la holding della quale è fondatore e presidente, si rafforzi attraverso acquisizioni all'estero. "Lo sviluppo del nostro gruppo deve essere centrato sulla moderna industria dei servizi: aviazione, turismo, commercio", ha detto.

La notizia dell'interesse per la Roma dell'Hna, che tra l'altro è proprietaria della compagnia aerea Hainan airlines, è riportata da molti media cinesi, che citano i giornali italiani e le dichiarazioni rilasciate da fonti dell'Unicredit, la banca che potrebbe vendere la propria quota nella Roma al tycoon cinese.



Alcuni sottolineano che Chen Feng, al contrario di Wang Jianlin, l'altro tycoon cinese del quale si è parlato come possibile acquirente, non si è mai interessato di sport. L'unico collegamento riconducibile a un possibile rapporto fra Feng e il calcio sta nella collaborazione tra l'Hna e la Lye Cheng, impresa proprietaria dell'omonima squadra di calcio.