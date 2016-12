Il rumore dei nemici: da Mou a Conte (e Agnelli)

20:09 - Niente male l'idea del rumore dei nemici. Antipatica, difficile -crediamo- da gestire, ma in fondo (forse) con un'anima vincente o magari beneaugurante. Se non altro perché a inventarsela (ci sono altri precedenti?) è stato José Mourinho: dopo un anno di Inter, uno scudetto, un mare di gente che lo adorava e altri mari di persone che lo detestavano.

Era il tardo agosto 2009, e Mou parlò così, crediamo alla Pinetina: "Una delle cose che mi piacciono veramente dell'Italia (del calcio ndr) è il rumore dei nemici. Ho detto la mia opinione come uomo libero in società libera e subito è arrivato il rumore dei nemici. Fantastico, è una cosa che mi piace, sono supercarico per l'inizio del campionato".

Prima era stato un campionato vincente. Dopo quel rumore dei nemici, ecco il Triplete: la Coppa Italia, poi lo scudetto, infine la Champions League e l'estasi interista attorno a una squadra, a un personaggio strepitoso, che avrebbe salutato subito il mondo nerazzurro con le lacrime e i soldi del Real Madrid.

Può essere che Conte abbia scovato qui la "chiave" dialettica del suo sabato simil-Mourinho. Da una trincea juventina che avverte l'accerchiamento, l'antipatia che la sovrasta, gli amici che si smarriscono e i nemici che crescono. O magari anche pensando a com'era finita trionfalmente la stagione di quel Mourinho, che per un allenatore oltrepassa il sogno: perché oltre, davvero, non si può andare. E il Conte vincente del biennio juventino coltiva questa idea: lo libererebbe da ogni vinvolo, dialettico e non solo. Potrebbe fare -ne ha la vocazione- come Mou dopo il Triplete. Arrivederci, vado altrove.

Poi, scrutando l'album dei recenti ricordi, va anche detto che alla Juventus non è il solo a pensarla così. O comunque non è il primo. Visto che a marzo 2012, ovvero quando la Juve si stava avvicinando al primo scudetto dopo-Calciopoli, Andrea Agnelli parlava così: "Sapevamo che riportare la Juventus al successo avrebbe richiesto grandi sforzi. Lo stiamo facendo e ci siamo resi conto che dobbiamo essere in grado di lottare contro tutto e contro tutti".