Il Qatar alla Fifa: Mondiali 2022 in estate 

13:56 - A Zurigo il Comitato esecutivo della Fifa ha cominciato la due giorni di lavoro (giovedì e venerdì) per stabilire il periodo di svolgimento dei Mondiali in Qatar nel 2022. Il caldo eccessivo, consiglia di spostare la rassegna dai soliti mesi di giugno-luglio all'inverno successivo (novembre-dicembre), oppure di anticiparli a gennaio-febbraio, sempre del 2022, subito dopo la conclusione della fase eliminatoria. Qatar: "Siamo pronti a tutto".

In attesa delle decisioni del veryice convocato da Joseph Blatter, il comitato organizzatore dei Mondiali di calcio dell 2022 in Qatar ha detto che l'Emirato è pronto ad ospitare la manifestazione iridata in qualsiasi periodo dell'anno decida la Fifa. "Abbiamo impegnato tempo e risorse significative per dimostrare che possiamo ospitare un Mondiale in estate in condizioni fresche, comode e sicure" dichiara il comitato in un comunicato.

"Al momento - aggiunge - siamo in un periodo di ricerca per sviluppare tecnologie di raffreddamento di larga scala ed eco-sostenibili da applicare nei nostri stadi, campi di allenamento, spazi pubblici e aree per turisti per i Mondiali 2022". Ma se la Fifa, assicura il comitato, deciderà di spostare i Mondali in inverno, il Qatar si adeguerà alla decisione.

Il caldo torrido dell'Emirato è solo una delle tante questioni che ha fatto discutere sulla possibilità di organizzare i Mondiali nel Paese. Lo sfruttamento dei lavoratori stranieri denunciato recentemente anche da un'inchiesta del giornale inglese The Guardian, e la mancanza di sicurezza delle strutture urbane sono altri due punti che hanno generato critiche e dubbi.