Il principe William lo promuove: sarà Sir David Beckham

Il calcio gli manca e non ha perso l'occasione in queste ore per andare a salutare Neymar e la nazionale brasiliana a Miami, a due passi da casa sua. Il 2014 che attende David Beckham gli porterà in dote a gennaio la nomina a Cavaliere del Regno Unito. E chissà come si vestirà alla cerimonia, non certo come eravamo abituati a vederlo sui campi di gioco, o sui cartelloni pubblicitari, un mix di talento e personalità che ne hanno fatto ufficialmente il calciatore più mediatico della storia.

Di sicuro non si chiamerà più semplicemente David Beckham o Spice boy, in virtù di quel connubio vincente con la moglie Victoria: per lui è pronto il titolo di sir David e per lei quello di lady Victoria. Il riconoscimento potrebbe arrivare direttamente dall'amico Principe William, del resto i due erano nella lista degli invitati al matrimonio reale.

L'agenda degli appuntamenti del 2014 è lunga perché in attesa della cerimonia ufficiale, David si allena e punta dritto ai mondiali di triathlon, mentre gli sponsor se lo contendono come testimonial, e la Cina che lo ha assunto come ambasciatore globale della serie A.