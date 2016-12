Il nuovo Milan lo allenerà Clarence Seedorf 

17:19 - Il nuovo Milan: Adriano Galliani e Barbara Berlusconi. Ma non solo, ovviamente. Il nuovo Milan che sboccia sotto questo Natale sarà compiuto fra sei mesi: dopo il resoconto della stagione in corso, con Silvio Berlusconi più presente nell’attività quotidiana dei rossoneri; e con l’organigramma della stagione 2014-15 che sarà davvero quella del nuovo Milan.



A cominciare da chi siederà in panchina per raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri, il quale dopo quattro stagioni lascerà il club a prescindere dai traguardi raggiunti nella prossima primavera. E l’erede è già designato, scelto dal presidente Berlusconi: è Clarence Seedorf. Al cento per cento. L’olandese (37 anni) sta ancora giocando nel Botafogo, lo farà fino alla chiusura della stagione; ma è già stato a Milano, dove peraltro ha avviato alcune attività imprenditoriali, è a stretto contatto con Berlusconi, ha messo in moto le pratiche e gli studiper ottenere il patentino di allenatore e dal primo luglio avrà la responsabilità tecnica del Milan. I nomi che affiorano, in questi tempi e anche nelle prossime settimane, fanno parte del gioco di mercato che non finisce mai. Berlusconi ha scelto e la scelta è compiuta.

Seedorf sarà l'undicesimo allenatore dell'era-Berlusconi dopo Liedholm, Sacchi, Capello, Tabarez, Zaccheroni, Cesare Maldini, Terim, Ancelotti, Leonardo e Allegri.

Sul fronte interno alla società, poi, ci sarà l’inserimento di Paolo Maldini: in un ruolo dirigenziale che Barbara Berlusconi ha voluto per lui, e che Maldini ha già accettato tre settimane fa, quando scoppiò il “caso” Galliani (dimissioni poi rientrate). Maldini ha anche ricevuto offerte di lavoro importanti all’estero, dal Paris St Germain per esempio. Ma ha preferito declinare l’invito, perché legato per ovvi motivi al Milan nel quale ha sempre vissuto, dai primi calci fino alla fine della sua carriera di campione, per trent’anni.

Ai vertici della società, che per la parte sportiva sarà diretta da Adriano Galliani, arriverà anche un nuovo direttore sportivo per prendere il posto occupato da Ariedo Braida. E sarà Sean Sogliano, 42 anni, oggi direttore sportivo del Verona. In questi mesi, l'attività di diesse sarà svolta da Umberto Gandini.