Il nuovo Milan dopo il 6 gennaio 

16:14 - Entro fine anno, ovvero prima di Natale. Oppure dopo il 7 gennaio. Il nuovo assetto societario del Milan sarà ratificato dalla riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione (quello ordinario è per la metà di aprile 2014). Nuovo assetto che prevede due poltrone di amministratore delegato, una per Adriano Galliani con delega per la parte tecnica; l’altra per Barbara Berlusconi, che si occuperà del settore commerciale.

Si sta lavorando in questi giorni per formalizzare i cambi al vertice fra il 20 e 21 dicembre (e non il 23 dicembre come era stato preannunciato nei giorni scorsi): ma non è detto che si riesca a completare le pratiche entro le prossime due settimane. Così spostando le scadenze a gennaio. Niente di anomalo, ci sono tempi tecnici e c’è anche il derby del 22 dicembre alle porte.