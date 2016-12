Il Natale di Falcao: beato tra le donne

09:52 - Il Natale di Radamel Falcao. Il bomber colombiano del Monaco ha trascorso il 25 dicembre a Obera, a circa 700 chilometri da Buenos Aires, in compagnia della moglie Lorelei Taron. Non c'era solo lei, vista la foto pubblicata sul suo profilo Instagram: l'attaccante è sommerso dalle amiche della donna che mimano il gesto della tigre, storico soprannome del giocatore. Sguardo un po' imbarazzato e tanti commenti d'invidia da parte dei suoi follower. Per Falcao sarà stato di sicuro un Natale gradevole.