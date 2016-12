Il mistero-Higuain e il mercato-Napoli 

13:00 - Il Napoli verso Marsiglia: con Higuain e col mistero-Higuain che tormenta -non poco- questo ottobre in grigio della squadra di Benitez. Già, perché il Napoli vale cento col Pipita, e un po' meno (quanto?) senza di lui. Non lo dice Benitez, ma è evidente. E in prospettiva, fra campionato e Champions, servono correzioni di mercato: ragione per la quale dopo Marsiglia un summit si rende necessario. Per tracciare il solco verso gennaio.

Sul conto di Higuain, il problema è capire quando guarisce e quanto. Non ha giocato contro l'Arsenal l'1 ottobre e nemmeno Napoli-Livorno il 6 ottobre. I 22 minuti in campo per Roma-Napoli sono stati scarsamente indicativi: il guaio ai flessori della coscia destra sono clinicamente superati, ma il disagio che un attaccante prova coi muscoli ai limite dello stress sono il peggiore compagno di viaggio. Per un rendimento condizionato.

Per la gara con il Marsiglia, martedì, è fra i convocati. Giocherà, potrebbe giocare, ma il dubbio è sull'efficacia del suo rendimento e su questi piccoli-grandi guai muscolari che lo hanno condizionato un paio di stagioni al Real Madrid, nel 2010-11 e nel 2012-13. Assenze, oltre le quali -come dire- ha fermato il suo volo verso una carriera che, in origine, sembrava eccezionale. Non ci sono cattivi pensieri su Higuain, questo no; ma un tormento in casa-Napoli, che vuol preservare il suo campione e trovarlo in piena efficienza, come è stato nei primi 40 giorni di stagione.

E in questa ottica, il Napoli deve progettare un mercato d'inverno di assoluto valore. Per questo, presto -già in settimana, dopo Marsiglia- De Laurentiis, Bigon e Benitez discuteranno il progetto che prevede l'arrivo di un difensore di buon livello (visto che Cannavaro finirà, pare scontato, all'Inter di Mazzarri); un centrocampista di rottura che possa alternarsi con Behrami; e un attaccante di peso (prima punta) che sventi le assenze di Higuain. Mercato robusto, se si vuole pensare in grande e puntare a scudetto ed Europa.