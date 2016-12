Il Milan rialza la testa: 3-1 al Catania

00:11 - Torna il sereno sul Milan grazie al 3-1 sul Catania nell'anticipo di mezzogiorno. Al "Massimino" la squadra di De Canio passa in vantaggio con un tiro di Castro deviato da Bonera al 13', ma già al 19' arriva il pareggio di Montolivo con un bel destro al volo. Nella ripresa una punizione rasoterra di Balotelli firma il sorpasso dei rossoneri, che chiudono i giochi con Kakà al 36'. Siciliani in dieci dal 65' per il rosso a Tachtsidis.

LA PARTITA

Il Milan chiude una settimana difficilissima sul piano societario con un successo che spazza un po' di nubi e porta i primi tre punti esterni della stagione: i rossoneri, difatti, non vincevano in trasferta da Siena dello scorso campionato. In emergenza difesa, la squadra di Allegri risponde con orgoglio alla mazzata iniziale e dimostra che la classifica è bugiarda. Dopo Glasgow un altro segnale importante per provare a risanare una situazione difficile. Certo, non è stato un Milan spumeggiante e dominante quello visto in Sicilia.

I presagi non sono dei migliori e una volta in campo gli incubi si trasformano in realtà. Bastano poco più di dieci minuti, infatti, al Catania per andare a segno. Castro si infila in area e una volta davanti a Gabriel batte a rete. Sul suo tiro, però, c'è la deviazione di Bonera, che beffa il suo portiere. Sembra l'inizio di una morte annunciata e invece il Milan rialza subito la testa. Merito di Montolivo, protagonista di un piazzato di destro al volo, che trova impreparato Andujar. Quello che ci voleva per i rossoneri, altrimenti a rischio di una crisi di nervi. Da lì in avanti entrambe le squadre si rendono pericolose in fase offensiva, anche se le occasioni davvero pericolose sono pochine. L'impressione, però, è che la difesa di Allegri sia sempre sul punto di cadere, mentre davanti Kakà è più presente di Balotelli. Il secondo tempo, invece, è un'altra storia e la partita moscia si trasforma in una battaglia. Battaglia che infiamma "SuperMario". Prima si scontra con Rolin mentre è lanciato a rete e chiede l'intervento dell'arbitro, poi manda incredibilmente fuori di testa mentre è tutto solo. Ma al terzo tentativo fa centro con una punizione rasoterra che trova disattento Andujar. E' il momento chiave della partita perché pochi secondi dopo Tachtsidis commette un fallaccio sullo stesso numero 45 rossonero e si becca un rosso inevitabile. E' una scossa che risveglia l'animo del Catania, che si riversa in avanti e crea più di un grattacapo alla retroguardia milanista. I timori di Galliani, per sua fortuna, svaniscono a una decina di minuti dalla fine, quando Kakà si invola sulla destra e infila il pallone sotto la traversa. E' il gol che chiude un match bagnato dal rientro in campo di El Shaarawy dopo 91 giorni di assenza per infortunio. Prima del fischio finale, comunque, Balotelli torna protagonista con una sfuriata contro Spolli, colpevole secondo lui di averlo pesantemente insultato. Nemmeno Kakà riesce a frenare la furia del compagno di squadra e deve intervenire Allegri, con la sostituzione, per evitare che si metta nei guai.



LE PAGELLE

Montolivo 7 Per una volta capitano coraggioso, prende per mano la squadra nel momento di difficoltà e con la sua perla dà il via alla rimonta

Kakà 7 Segna per la terza volta di fila e fa 99 con la maglia del Milan. Pian piano sta tornando il Ricky dei tempi d'oro

Balotelli 6,5 Solita giornata di genio e sregolatezza, sbaglia l'impossibile e poi segna. Peccato solo per la reazione esagerata nel finale.

Andujar 5,5 In tutti e tre i gol ci mette un pizzico di suo, arrivando sempre in ritardo sul suo palo

Spolli 5 Va bene che tenere uno come Balotelli non è impresa facile, ma troppo volte costringe i compagni a metterci una pezza. E quelle parole di troppo...

Maxi Lopez 6 Non sta vivendo un momento personale facile, ma si cala nella parte con dedizione. Certo, a Catania se lo ricordavano diverso



IL TABELLINO

CATANIA-MILAN 1-3

Catania (4-3-3): Andujar 5,5; Peruzzi 5,5, Rolin 6, Spolli 5, Biraghi 5,5; Castro 6 (23' st Guarente 6), Tachtsidis 5, Plasil 6; Monzon 5 (16' st Keko 5,5); Lopez 6, Barrientos 6 (43' st Leto sv). A disp.: Frison, Ficara, Legrottaglie, Cabalceta, Alvarez, Capuano, Gyomber, Freire, Petkovic. All.: De Canio 6

Milan (4-3-2-1): Gabriel 6; Poli 6, Silvestre 6, Bonera 5,5, Emanuelson 6; Montolivo 7, De Jong 6,5, Nocerino 5,5; Birsa 5,5 (29' st El Shaarawy 6), Kakà 7; Balotelli 6,5 (38' st Matri 6). A disp.: Coppola, Ferrari, Cristante, Constant, Vergara, Saponara, Niang. All.: Allegri 6,5

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 13' Castro (C), 19' Montolivo, 18' st Balotelli, 36' st Kakà (M)

Ammoniti: Poli, Silvestre, Kakà (M), Plasil, Barrientos (C)

Espulsi: Tachtsidis