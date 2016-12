10:41 - Il Lanus vince la Copa Sudamericana 2013 superando la Ponte Preta. Gli argentini dell'ex leggenda del Boca Juniors Guillermo Barros Schelotto, al primo titolo da allenatore, si impongono per 2-0 alla Fortaleza di Buenos Aires dopo l'1-1 dell'andata in Brasile al Pacaembù. Partita dominata dal 'Granate' che al 25' sblocca il risultato con una zampata sotto porta del paraguaiano Ayala e nel recupero del primo tempo, al 49', trova il raddoppio con Ismail Blanco che capitalizza la torre imperiosa del 'Tanque' Silva, attaccante visto alla Fiorentina. Seconda delusione in pochi giorni per la Ponte Preta dopo la retrocessione in campionato. Per il Lanus la Copa Sudamericana 2013 è il terzo titolo della sua storia, dopo la Copa Conmebol del 1996 e il Torneo Apertura del 2007.