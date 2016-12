Il Genoa passa all'Olimpico: Kucka e Gilardino stendono la Lazio 

18:18 - Crolla l'imbattibilità casalinga della Lazio che tra i fischi dell'Olimpico si inchina al Genoa: 2-0 per la squadra di Gasperini che soffre nel primo tempo ma colpisce nella ripresa, trovando così il secondo successo consecutivo in campionato. Primi 45 minuti con i biancocelesti pericolosi con Klose e Candreva poi praticamente solo Genoa: decisivo l'ingresso di Fetfatzidis che al 60esimo ispira l'1-0 di Kucka. Di Gilardino, su rigore, il raddoppio.

LA PARTITA

Partita bloccata per i primi venti minuti, con un Genoa coperto e rinunciatario e una Lazio incapace di portarsi pericolosamente verso la porta rossoblu. Nulla da fare per Marchetti e Perin, dunque, sino al 22esimo quando l’estremo genoano è chiamato per la prima volta in causa: cross perfetto di Pereirinha per la testa di Klose e deviazione a mano larga di Perin. Sessanta secondi e ancora Klose dà all’Olimpico l’illusione del gol, questione di centimetri stavolta col lancio di Ledesma corretto in spaccata dal tedesco che finisce fuori di un nulla. Genoa in difficoltà e Lazio che spingendo sulle fasce grazie al dinamismo di Candreva (su di lui ci sarebbe pure un rigore non sanzionato da Tommasi) e Pereirinha mette apprensione alla squadra di Gasperini. Perin si salva un paio di volte con uscite alte e al 35esimo deve distendersi per respingere una velenosa punizione di Candreva. Tutto qui, o quasi, per un primo tempo noioso che proprio sul gong vede il primo tentativo del Genoa, con la girata di testa di Gilardino, e la botta, ancora su punzione, di Candreva con Perin costretto a bloccare in due tempi il pallone. Ripresa che si apre allora con Fetfatzidis in campo per Marchese e un Genoa più convinto e pungente: bene, molto bene il nuovo entrato che al 60esimo premia la corsa di Kucka che dalla sinistra, due metri dentro l’area, pesca il diagonale dell’1-0 genoano. Vantaggio che i liguri amministrano con ordine, difesa coperta e contropiede: al settantesimo Ciani tocca con la mano fermando l’incursione in area di Antonelli, dal dischetto Gilardino questa volta non sbaglia, spiazza Marchetti e puntella la vittoria genoana. La Lazio reagisce di rabbia ma senza ferire, solo Klose prova a infilare la porta di Perin, è anzi il Genoa con l’ispirato Fetfatzidis a sfiorare il terzo gol con un rasoterra di un nulla troppo angolato. Finisce all'ora 2-0, la Lazio non sfata il tabù Genoa, Petkovic lascia il campo infuriato tra i fischi dell'Olimpico.

LE PAGELLE

Fetfatzidis 7: entra a inizio ripresa e spacca la partita. Ispira il gol di Kucka e mette in costante apprensione la difesa biancoceleste. Decisivo

Ciani 5: affonda assieme a tutta la difesa laziale e ha sulla coscienza il raddoppio rossobl, non solo per il tocco di mano che porta al rigore quanto per come in precedenza i perde Antonelli. Smarrito

Perin 6.5: se il Genoa resta a galla nel primo tempo il merito è suo che prima su Klose e poi su Candreva ha la prontezza di riflessi per negare il vantaggio laziale. Attento

Klose 6: è il primo a provarci e l'ultimo a mollare. Troppo solo e mal assistito non riesce però a mettere la sua firma sulla partita. Abbandonato

Gilardino 6.5: prende il pallone e lo mette sul dischetto senza pensare al rigore sbagliato col Parma. Chiude la partita da leader. Coragggioso

Candreva 6.5: il migliore dei suoi per grinta, dinamismo, visione di gioco. Prova la conclusione, sprona i compagni. Incompreso

Kucka 7: un carroarmato, copre e colpisce, difende e attacca. Il gol il giusto premio. Prezioso





IL TABELLINO

LAZIO-GENOA 0-2

Lazio (4-1-4-1): Marchetti 5.5; Cavanda 5, Ciani 5, Radu 6, Pereirinha 6; Ledesma 5 (28 st Keita sv); Onazi 5, Gonzalez 5 (16 st Perea 5.5), Candreva 6.5, Felipe Anderson 5 (16 st Ederson 6) ; Klose 6 A disp.: Berisha, Strakosha, Elez, Vinicius, Floccari. All.:Petkovic.

Genoa (3-4-1-1): Perin 6.5; Antonini 5.5, Portanova 6, Manfredini 6; Biondini 6.5, Kucka 7 (24 st De Maio 6), Matuzalem 6, Cofie 6, Marchese 5.5 (1' st Fetfatzidis 7); Antonelli 6; Gilardino 6.5 (32 st Konate) . A disp.:Bizzarri, Donnarumma, Tozser, Sampirisi, Sturaro, Centurion, Bertolacci, Stoian All.: Gasperini

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 15' st Kucka, 26 st rig. Gilardino

Ammoniti: Matuzalem (G), Ledesma (L), Ciani (L)

Espulsi: -