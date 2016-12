Il calcio come il rugby: ecco le espulsioni temporanee

17:02 - Michel Platini vuole sostituire il cartellino giallo con le espulsioni temporanee, anche nel calcio. "Vorrei cambiare il sistema delle ammonizioni. Nel rugby esiste già l'allontanamento temporaneo degli atleti dal campo, nel calcio potremmo fare la stessa cosa, per 10' o 15'". Inoltre, il presidente della Uefa afferma: "Vorrei che ogni squadra vincitrice delle coppe nazionali possa partecipare alle competizioni europee".

Michel Platini, in un'intervista rilasciata al quotidiano As, spiega le motivazioni dell'inserimento dell'espulsione temporanea: "In questo modo si darebbe la possibilità agli avversari di beneficiare immediatamente di un vantaggio. Nel regolamento attuale l'accumulo di cartellini gialli porta all'espulsione definitiva del calciatore. In Champions League, due ammonizioni ricevute in due diverse partite della fase a gironi, sono punite con la squalifica per un turno. Per adesso e' un'idea che deve maturare, ma può diventare una proposta da analizzare".





Inoltre, il presidente della Uefa ritiene che le vincenti delle coppe nazionali debbano partecipare alla Champions League. I pass sono attualmente assegnati solo in base alla posizione nella classifica dei campionati nazionali. "Sono d'accordo con questa possibilità, spesso dibattuta. Ma, quando arriva il momento di votare, i Paesi che non vogliono dare un posto al vincitore della coppa nazionale sono sempre in maggioranza. Alcuni di loro non hanno nemmeno un torneo che assegna la coppa nazionale".