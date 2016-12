Il Cagliari torna allo stadio Sant'Elia

21:00 - Ora è ufficiale: il Cagliari ritorna al Sant'Elia. Dopo un sopralluogo e un incontro-fiume durato parecchie ore, è arrivato il via libera della commissione di vigilanza. La partita di sabato contro il Catania, valida per l'ottava giornata di campionato, si disputerà però con la capienza ridotta a 4798 spettatori. Saranno messi in vendita i biglietti di tribuna e curva nord, mentre resteranno chiusi i distinti e la sud. Il match comincerà alle 18.

Finisce così l'esilio forzato del club sardo a Trieste. Il Cagliari mancava dallo stadio Sant'Elia dall'1 aprile 2012.