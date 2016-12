Il Cagliari batte il Genoa grazie ad una doppietta di Sau

10:27 - Il Cagliari batte 2-1 il Genoa grazie ad una doppietta di Marco Sau nel finale. I liguri chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio 1-0, grazie al gol di Alberto Gilardino che finisce sul tabellino dei marcatori per la settimana volta in questa stagione, ma poi subiscono la rimonta nella ripresa che ferma la striscia positiva di cinque partite consecutive senza sconfitte. I sardi compiono un bel salto in classifica e raggiungono il Milan.



LA PARTITA

Il Cagliari comincia la partita con un buon piglio, Avelar e Dessena provano in più di un'occasione la conclusione a rete, ma non centrano mai lo specchio della porta. I liguri dal canto loro trovano il gol al primo affondo: Ciccio Lodi trova un corridoio centrale che buca la difesa sarda e mette Gilardino davanti ad Avramov, che dopo aver difeso il pallone lo spedisce nell'angolino grazie ad un bel tocco d'esterno destro. A questo punto ci si aspetta una reazione da parte degli uomini di Lopez che però non arriva. Il match però, ha uno scossone importante nel finale della prima frazione, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Conti e Manfredini si strattonano e si prendono un cartellino giallo a testa, con la conseguente espulsione del difensore genoano già ammonito in precedenza.



Il secondo tempo si apre con un Cagliari più offensivo grazie agli ingressi di Cossu e Ibraimi che vivacizzano la manovra sarda e liberano alla conclusione Nainggolan e Pinilla. I sardi alzano il baricentro e schiacciano i liguri nella propria metà campo obbligando Perin a compiere tre veri miracoli: uno su un colpo di testa dell'attaccante cileno e due sul capitano Daniele Conti che si conferma l'uomo in più per Diego Lopez. Ma il portiere ex Pescara non può nulla sulle due conclusioni ravvicinate di Sau che fissano il risultato sul 2-1 e fanno volare i sardi nella parte sinistra della classifica a 18 punti, come il ben più blasonato Milan. Al Genoa non rimane che il rammarico per una buona prestazione fuori casa che non ha portato punti. L' allenatore del grifone ha sbagliato nell'inserire giocatore troppo difensivi, provocando l'assedio degli avversari per 45 minuti.

LE PAGELLE

Perin 7. Il super portierino del Genoa sta vivendo un momento fantastico, E si arrende solo alle conclusioni ravvicinate di Sau. Da incorniciare gli interventi sulla mezza rovesciata di Conti e sul colpo di testa di Pinilla.

Conti 7. Il trentaquatrenne capitano del Cagliari sembra rinato e ogni partita si dimostra l'uomo in più per la formazione di Lopez. Unisce quantità e qualità ad un centrocampo che senza di lui perderebbe intensità e geometrie.

Rossettini-Astori 5,5. Lenti e impacciati non riescono quasi mai a rubare il pallone a Gilardino, che praticamente da solo li tiene impegnati per tutta la partita.

Manfedini 4. Cade ancora una volta in uno dei suoi eccessi agonistici e già ammonito si strattona a gioco fermo con Conti dando di fatto il la alla rimonta cagliaritana.

Sau 7. Per la verità oltre ai due gol il piccolo attaccante sardo non si è mai visto, ma il ruolo dell'attaccante è quello di segnare e lui lo fa, regalando i tre punti alla sua squdra.

IL TABELLINO

CAGLIARI-GENOA

Cagliari (4-3-1-2): Avramov 6; Pisano5 (12' st Ibraimi 6,5), Rossettini 5,5, Astori 5,5, Avelar 6,5; Dessena 5,5 (1' st Cossu 6) , Conti 7, Nainggolan 6,5; Ekdal 5,5 (31' st Nenè 6); Sau, Pinilla 6 A disp.: Adan, Murru, Oikonomou, Perico, Cabrera,. All.: Lopez



Genoa (3-4-3): Perin 7; Antonini 5,5, Portanova 6 (38' st De Maio SV) Manfredini 4; Vrsaljko 6,5, Biondini 5,5, Lodi 5,5, Antonelli 6,5; Fetfatzidis 6 (45' Marchese 5,5), Gilardino 6, Kucka 5,5 ( 40' st Gamberini sv). A disp.: Bizzarri, Donnarumma, Sturaro, Sampirisi, Cofie, Centurion, Bertolacci, Calaiò, Stoian, Konate. All.: Gasperini



Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 17' Gilardino (G), 30' e 47' st Sau (C),

Ammoniti: Kucka (G), Pinilla (C), Nainggolan (C), Conti (C), Sau (C), Avramov (C)

Espulsi: 43' Manfedini per doppia ammonizione