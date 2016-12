Icardi spiega: "Ho parlato del mio amore per Wanda alla squadra"

12:58 - La relazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara è sempre sulla cresta dell'onda in Argentina. L'attaccante dell'Inter ha concesso un'intervista alla rivista Caras e ha raccontato diversi aspetti della sua storia d'amore, a partire dai rapporti con Maxi Lopez, l'ex marito della donna: "Tempo fa gli chiesi se erano separati - le sue parole -, spiegandogli di essere innamorato di Wanda: tutto molto semplice, non si può scegliere di chi innamorarsi".

Secondo molti osservatori la relazione ha scosso l'ambiente nerazzurro, ma l'ex bomber della Sampdoria non è d'accordo: "Dicono che ho litigato coi miei compagni, mi viene da ridere: non è mai accaduta una cosa simile. Io devo ringraziarli per avermi accolto in squadra con affetto - ha proseguito Icardi -. Li ho riuniti e ho detto loro del mio amore per Wanda, nessuno mi ha crocefisso solo perché sono innamorato. Ho ricevuto appoggio da tutti". Icardi prende come esempio Javier Zanetti, che a suo dire lo avrebbe aiutato in un momento complesso: "Il capitano è una grande persona, un gentiluomo che ha sempre dato il suo appoggio a me a Wanda. E' una guida, ci dà consigli e non ho mai avuto problemi con lui". Chiusura sull'uso frequente dei social network per dimostrare il suo amore all'attuale compagna: "Siamo lontani e voglio dimostrarle il mio amore con ogni mezzo, per questo scrivo frasi romantiche su Twitter. Sogno che il mio amore con Wanda trionfi e diventi eterno".