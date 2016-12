Icardi operato. Tutto ok. Torna fra 1 mese

15:23 - Mauro Icardi oggi è stato sottoposto all'operazione per risolvere il problema di ernia inguinale che lo affligge fin dai primi allenamenti in nerazzurro. L'intervento è stato eseguito dallo specialista Sansonetti, e si concluso con esito soddisfacente. L'ex attaccante della Sampdoria nei prossimi giorni comincerà la riabilitazione. Si parla di uno stop di 1 mese, potrebbe tornare per la sfida di Napoli del 15 dicembre.

Icardi su Instagram

La giovane promessa argentina non si perde d'animo e posta su Instagram, noto social network, la sua foto con commento annesso: " Dalle 8 in ospedale... tra poco arriva mani di forbici".

I medici nerazzurri hanno fatto sapere che probabilmente Icardi ritornerà disponibile tra circa 30 giorni, ma giocatori con infortuni analoghi hanno dovuto subire uno stop molto più lungo, come ad esempio Didac Vilà che complice una ricaduta è rimasto out per oltre un anno. Brutte notizie per l'attacco nerazzuro vista la contemporanea assenza di Diego Milito ancora per qualche partita.