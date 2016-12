Icardi e Wanda Nara, finalmente le vacanze insieme

16:13 - Sono stati la coppia più chiacchierata degli ultimi mesi. Wanda Nara, dopo l'addio al marito Maxi Lopez, si è legata sentimentalmente all'interista Mauro Icardi. Da allora è stato un diluvio vero e proprio di messaggi via social network. Frasi d'amore e promesse di notti di passione che hanno fatto storcere scrivere fiumi di parole tra Italia e Argentina. Un bombardamento "mediatico" che si è chiuso finalmente con le loro vacanze insieme. Ovviamente tutto documentato su Instagram. Da Ilha do Mel, lorro nido d'amore per Natale, attendiamo novità!

