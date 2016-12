Ibrahimovic esagera: "Stai parlando con Dio"

17:55 - Esagerato Zlatan Ibrahimovic. Alla vigilia del decisivo playoff di ritorno contro il Portogallo, il capitano della Svezia ha scherzato con la stampa scandinava. "Solo Dio lo sa", la risposta dell'ex Milan a un giornalista che gli chiedeva se la Nazionale ce la farà a passare il turno. "E' un po' difficile chiederglielo", ha incalzato il giornalista. A quel punto Ibra, col sorriso sulle labbra, ha sparato la frase evangelica: "Ce l'hai davanti".

La battuta sta facendo il giro del mondo, ma rischia di ritorcersi contro Ibrahimovic in caso di flop stasera contro il Portogallo. Ma è anche uno scambio scherzoso che fa capire come il clima in casa svedese sia sereno. Il ct Hamren ieri ha spiegato in conferenza che punta molto su Zlatan per provare l'impresa contro Cristiano Ronaldo e soci. E a giudicare dalla battuta, le intenzioni di Ibra sembrano buone.